۲۸ ماموریت شب چهارشنبه سوری در اهواز انجام شد

امیر نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تمام تلاش های پیشگیرانه صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی و سایر دستگاه های مرتبط، متاسفانه مجددا مشاهده شد که برخی با برپایی آتش های بزرگ، رفتارهای پر خطر، استفاده و پرتاب مواد محترقه و منفجره خطرناک مراسم سنتی چهارشنبه سوری را به بیراهه کشیده و این شب را به چهارشنبه سوزی مبدل ساختند.

وی افزود: مواد منفجره و محترقه و روشن کردن آتش های بزرگ علاوه بر بالا بردن آمار مصدومان و مجروحان در این شب، باعث اخلال در نظم عمومی نیز می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر اهواز تصریح کرد: آسیب زدن به محیط شهری از خسارت هایی است که برای بازسازی و نوسازی آنها از سرمایه های مالی و ملی هزینه می شود و در اصل قضیه تخریب کنندگان و افراد ناهنجار خود از متضررین مستقیم این حوادث هستند.

نجفی بیان کرد: آتش زدن درختان، سطل های حمل زباله شهری، آتش زدن لاستیک ها و خسارت به آسفالت خیابان ها و معابر عمومی از نمونه های بارز هنجارشکنی اجتماعی محسوب می شود.

وی خبر داد: در شب گذشته تعداد حوادث مرتبط با مراسم چهارشنبه سوری ۲۸ مورد اعلام شد که ماموران آتش نشانی با حضور به موقع آنها را اطفا و در برخی از موارد از سرایت آتش به خودرو های پارک شده همجوار و ساختمان ها جلوگیری کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر اهواز عنوان کرد: عملیات اطفای حریق لاستیک ۱۸ مورد، عملیات اطفای حریق درخت و فضای سبز ۶ مورد، عملیات اطفای حریق منزل مسکونی دو مورد، عملیات اطفای حریق سطل زباله یک مورد و امدادرسانی به حادثه شکستگی علمک و نشت گاز نیز یک مورد داشتیم.

