مهلت تحویل مدارک خبرنگاران تا پایان فروردین۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر ،مصطفی قنبرنژاد با تاکید بر اینکه تمامی خودروهای وانت بار اعم از پلاک عمومی و پلاک سفید شهر تهران که سال ۹۵ آرم طرح ترافیک دریافت کرده اند، تنها تا پایان روز ۳۰ اسفند ماه مهلت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه بارانه و سپس در سامانه طرح ترافیک سالانه ثبت نام کنند، گفت: به طور حتم آن دسته از مالکان که نسبت به ثبت نام خود در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، عدم ثبت نام شان به منزله انصراف از دریافت طرح ترافیک ۹۶ خواهد بود.

وی با بیان اینکه خودروهای وانت بار پلاک(ع) و پلاک سفید که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه طرح ترافیک نشده اند، تنها تا پایان ۳۰ اسفند ماه مهلت دارند نسبت به ثبت نام خود در سامانه بارانه و سپس ثبت درخواست طرح ترافیک خود اقدام کنند.

به گفته وی تاکنون بالغ بر ۴ هزار خودروی وانت بار پلاک عمومی و ۱ هزار خوروی وانت بار پلاک سفید که در سال ۹۵ نیز مجوز ورود به محدوده داشتند در سامانه ثبت نام کرده و تایید درخواستشان از طریق پیامک به انها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پذیرفته شدگان دریافت آرم طرح ترافیک تا ۱۵ فروردین ماه مهلت دارند مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تحویل دهند گفت : با توجه به اینکه فرایند دریافت آرم طرح ترافیک۹۶خبرنگاران به تازگی اغاز شده و طی هفته جاری پیامک تایید خبرنگاران سهمیه بگیر ارسال می شود، مهلت تعیین شده تحویل مدارک برای خبرنگاران تا پایان فروردین ماه ۹۵ مقرر شده است.