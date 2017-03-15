ترافیک جاده های استان قزوین ۲۵ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله بیگلری در مراسم آغاز طرح ترافیک نوروزی که روز چهارشنبه در مقر پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد اظهارداشت: در سالیان گذشته دغدغه افزایش سوانح و کشته شدگان ناشی از سوانح به عنوان یکی از چالش های مهم کشور همگان را بر آن داشت تا با تلاش مضاعف نسبت به کنترل و کاهش صدمات جانی و مالی ناشی از آن بسیج شوند.

وی افزود: در سال ۸۵ تعداد کشته شدگان در سوانح جاده ای بر اساس اعلام پزشکی قانونی بالغ بر ۲۸ هزار نفر بود که با مجموعه اقدامات انجام شده امسال این تعداد به ۱۶ هزار نفر کاهش یافت.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در سال جاری یک میلیون و ۵۰۰ هزار جلد گواهینامه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو و ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به چرخه ترافیک کشور اضافه شده که که این امر بیانگر پیش بینی افزایش حجم سفر در نوروز خواهد بود.

وی اظهارداشت: دراین راستا محورهای مواصلاتی استان به عنوان پرترددترین جاده های کشور درایام نوروز پذیرای تعداد زیادی از مسافران خواهد بود و بر اساس آمارهای اعلامی تردد روزانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در استان صورت می گیرد.

بیگلری یادآورشد: موقعیت راهبردی استان قزوین با یک درصد وسعت کشور به گونه ای است که تا ۱۵ درصد حجم ترافیک را به خود اختصاص داده است و در کشور رتبه های اول تا چهارم را داریم.

وی اظهارداشت:نقش آفرینی دستگاههای ترافیکی بویژه پلیس راه استان در کنترل این حجم سفر انکارناپذیر است و مدیریت بحرانهای ترافیکی در ایام خاص به تلاش جمعی همه دستگاهها نیاز دارد.

استقرار ۸۷ تیم گشتی در جاده ها

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: پلیس راه استان قزوین با استعداد ۷ پاسگاه، ۷ ایستگاه، ۸۷ تیم گشتی، ۳۰۰ نفر نیرو، در طول شبانه روز به صورت محسوس و نامحسوس با تخلف رانندگان برخورد می کند و در این زمینه با استفاده از خودروی تست سلامت نسبت به کنترل رانندگانی که از مواد مخدر و روان گردان استفاده کرده اند اقدام می کنیم.

بیگلری یادآورشد: با استفاده از ظرفیت بازرسان نامحسوس در داخل خودروهای عمومی و اتوبوسها از اهرم های کنترلی برای نظارت بر عملکرد رانندگان خودروهای مسافربری در نوروز بهره می گیریم.

وی بیان کرد: در سال جاری در سوانح برون شهری تعداد ۱۳ نفر معادل ۴.۲ درصد کاهش و مجموع تصادفات حدود ۱۱ درصد و در تعداد مجروحان ۷.۳ درصد کاهش داشتیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت:این کاهش ها در شرایطی رخ داده که باافزایش۴۰ درصدی تردد درمحورها مواجه بودیم و پیش بینی می شود با افزایش ۲۵ درصدی تردد در نوروز هم مواجه باشیم.

وی اظهارداشت: در سال جاری برای تعداد ۹۲۰ هزار و ۹۴۳ نفر راننده متخلف اعمال قانون شد و با توقیف ۳ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو، ۴ هزار و ۹۵۹ دستگاه موتورسیکلت و اجرای ۲۳۷ مرحله طرح های ضربتی برخورد با تخلف رانندگان پرخطر در پیشگیری از سوانح اقدام شد.

سرهنگ بیگلری اضافه کرد: تمرکز و تاکید پلیس راه استان در زمان اجرای طرح نوروزی در برخورد با تخلفات حادثه ساز، حرکت با دنده عقب، در آزادراههای و بزرگراههاست لذا از رانندگان انتظار میرود مقررات و توصیه های پلیس را جدی بگیرند و آن را رعایت کنند.

۷۲ درصد سوانح ناشی از بی توجهی به جلو

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده ۷۲ درصد سوانح رانندگی بر اثری بی توجهی به خودروی جلویی، تخطی از سرعت مطمئنه در شرایط نامساعد جوی و پیچ ها رخ می دهد که در این زمینه باید احتیاط لازم صورت گیرد.

در ادامه خودروهای دستگاههای خدمات رسان پلیس راه، راهداری، آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و امدادخودرو از مقابل جایگاه رژه رفتند و عازم محل ماموریت خود شدند.

دراین مراسم علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین، سردار محمودی فرمانده انتظامی استان، رضا گروسی مدیرکل مدیریت بحران، افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای، سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان، حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و مسئولان اورژانس و امداد خودرو استان هم حضور داشتند.