جذب ۹۱ درصدی اسناد خزانه در استان/ تخصیص ۹۴.۸ درصدی اعتبارات سایر

به گزازش خبرنگار مهر حسن نورورزی بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: در سال جاری استان برای اولین بار اسناد خزانه بند (ز) را تجربه کرد و جز ۳ استانی قرار گرفتیم که جذب ۹۱ درصدی این اسناد را داشتیم.

نوروزی با بیان اینکه تخصیص های سال آینده از نوع صکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت است تاکید کرد: دستگاه هایی که نتوانند روش استفاده از این موارد را اجرا کنند با مشکلات در تخصیص روبه رو می شوند.

نوروزی گفت: در سال جاری حقوق مصوب در سطح استان ۸۵ میلیارد تومان بود که تاکنون ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بند واو به استان اختصاص داده شده است.

وی افزود: میزان تخصیص بند واو به استان ۱۹ درصد بیشتر از حقوق مصوب سطح استان است و دولت اضافه بر ۱۰۰ درصد حقوق ۱۹ درصد نیز اضافه تامین کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به اینکه اعتبارات سایر هزینه ای استان ۶۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود، از تخصیص ۹۴.۸ درصدی اعتبارات سایر به استان خبر داد.

نوروزی گفت: اعتبارات عمرانی توزیع شده کشور در بین استان ها در سال جاری ۱۳.۵ درصد بود و این میزان برای سال آینده به ۳۴ درصد رسیده است.

