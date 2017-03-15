کاهش ۱۹ درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۹درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش های نیروی انتظامی و فرهنگ سازی مناسب در این استان شرارت کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در سالجاری سرقت نیز در این استان کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح نوروزی پلیس در چهارمحال و بختیاری از ۲۶ اسفند ماه آغاز می شود و تا ۱۴فروردین سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: ایجاد امنیت لازم برای مسافران و گردشگران از مهمترین اهداف اجرای طرح نوروزی پلیس در این استان است.