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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

کاهش ۱۹ درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۱۹ درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: شرارت در چهارمحال و بختیاری ۱۹ درصد کاهش داشته است.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۹درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش های نیروی انتظامی و فرهنگ سازی مناسب در این استان شرارت کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در سالجاری سرقت نیز در این استان کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح نوروزی پلیس در چهارمحال و بختیاری از ۲۶ اسفند ماه آغاز می شود و تا ۱۴فروردین سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: ایجاد امنیت لازم برای مسافران و گردشگران از مهمترین اهداف اجرای طرح نوروزی پلیس در این استان است.

کد مطلب 3933640

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