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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

توضیح واعظی در مورد پیامکهای ارسالی رئیس جمهور به مردم

توضیح واعظی در مورد پیامکهای ارسالی رئیس جمهور به مردم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیامکهایی که رئیس جمهوری به مناسبتهای مختلف برای عموم مردم ارسال می کند، رایگان است و بابت ارسال آنها، هیچگونه هزینه ای به دولت تحمیل نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی در حاشیه نشست هیات دولت در مورد ابهامات مربوط به هزینه پیامکهای تلفن همراه که از سوی رئیس جمهور به مردم ارسال می شود، گفت: از همان ابتدا اپراتورها پیشنهاد کردند که رئیس جمهور می تواند از طریق شبکه اپراتورها، بدون هزینه به مردم پیام دهد که دکتر روحانی گفتند که من حرفی ندارم.

وی افزود: اپراتورها در ایران و حتی در دنیا، رویه ای دارند که برخی از پیامک ها را نظیر پیامک رایگان «محیط زیست» یا «روز شهید»، به طور رایگان ارسال می کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: برای ارسال این پیامک ها هیچگونه هزینه ای به دولت تحمیل نمی شود.

کد مطلب 3933642

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    نظرات

    • هموطن IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نمی دانم بابت هر پیام تبلیغاتی از مشترکین هزینه دریافت میگردد. هیچ کسی برای رضای خدا کاری نمی کند خصوصا اپراتورها مردم بهتر می دانند.

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