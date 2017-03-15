به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری زنان و محیط زیست که صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه هدف گذاری جهانی برای دستیابی به اهداف ۱۷ توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ دارای دو ویژگی شاخص فراگیر بودن و سنجش کشورها با شرایط و اقدام های خودشان است، گفت: اهداف توسعه پایدار جایگزین اهداف توسعه هزاره شد که برای فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعریف شده بود.

وی افزود: سنجش میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار سالانه و تنها بر اساس عملکرد خودشان است و این سنجش در قیاس با سایر کشورها صورت نمی پذیرد.

جواهریان با بیان اینکه امروزه اثبات شده است که زنان گرایش بیشتری به طبیعت و محیط زیست دارند و به نوعی با آن مانوس تر هستند، اظهار کرد: به همین دلیل زنان نقش پررنگ تری در حفاظت از محیط زیست و طبیعت دارند و در نتیجه در صورت افزایش دانش و ارتقاء فرهنگ آن ها در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، نقش پر رنگ تری نیز در توسعه پایدار و اقتصاد سبز ایفا خواهند کرد.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که اهداف توسعه پایدار در ۱۷ هدف کلان، ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص تعریف شده است، خاطرنشان کرد: اگرچه هدف پنجم با ۹ هدف خرد و ۱۲ شاخص، اختصاصی به موضوع برابری جنسیتی و زنان پرداخته است اما در سایر اهداف نیز این موضوع به دلیل اهمیت ذاتی، نقش و جایگاهی خاص دارد.

وی اقتصاد سبز را یکی دیگر از موضوعات مهم و مرتبط با اهداف توسعه پایدار دانست و افزود: اقتصاد سبز در تعریف ساده به معنای برخورداری از رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و محیط زیست سالم توام با هم است.

به گفته جواهریان، امروزه نگاه جهانی به محیط زیست، نگاه به سرمایه ای است که در عین حفظ و حراست آن باید از آن بهره برداری پایدار در جهت توسعه و رشد اقتصادی کشورها داشت.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که هنر اقتصاد سبز، دستیابی به رشد اقتصادی توام با حفظ محیط زیست است، تصریح کرد: اگر کلید رسیدن به توسعه پایدار را اقتصاد سبز بدانیم، کلید رسیدن به اقتصاد سبز نیز مشاغل سبز است.

وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی کار از مشاغل سبز، اظهار کرد: در این تعریف، از مشاغل سبز به عنوان مشاغل شایسته نام برده می شود زیرا این مشاغل دارای ویژگی هایی همچون درآمدزایی، پایداری، حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست هستند.

این مقام مسئول ضمن بیان اهمیت جهانی توسعه مشاغل سبز، گفت: کشاورزی سالم و ارگانیک، گردشگری پایدار، بانکداری الکترونیک برخی از مشاغلی هستند که می توانند در این دسته بندی جای بگیرند و ایران نیز ظرفیت و پتانسیل توسعه آن ها را دارد.

جواهریان ادامه داد: به دلیل همین اهمیت موضوعی، همچنین ظرفیت های موجود در این حوزه، سبزسازی مشاغل موجود از طریق تغییر در فرآیند مشاغل، از جمله برنامه های کاری اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه زنان نیمی از پیکره هر جامعه ای هستند و بنابراین اگر جامعه ای بخواهد به توسعه پایدار دست پیدا کند باید از ظرفیت و پتانسیل زنان بهره گیرد، اظهار کرد: در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از پیوند موجود میان مشاغل سبز، توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت های زنان، طرح "ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای سبز ویژه دختران فارغ التحصیلان دانشگاهی" را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: این طرح با کمک بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، همچنین انجمن زنان کارآفرین به صورت پایلوت در استان لرستان در حال اجرا است.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر الزام بهره گیری از ظرفیت زنان به ویژه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، تصریح کرد: در حال حاضر و طبق آخرین آمار بالغ بر ۶۰ درصد ورودی های مقطع کارشناسی در ایران را زنان تشکیل می دهند، همچنین زنان بیشترین متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را تشکیل می دهد و از این رو برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل ایجاد شده در این حوزه ضروری است.

جواهریان هدف از اجرای این طرح را کمک به توسعه اشتغال سبز، توسعه بازار محصولات سبز، اشتغال زنان به ویژه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، همچنین توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با محوریت سازمان های مردم نهاد متشکل از زنان دانست و افزود: ایجاد اشتغال برای حداقل ۴۰ زن فارغ التحصیل دانشگاهی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی گام به گام زنان در استان از جمله دستاوردهای این طرح است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه طبق آخرین آمار در حال حاضر ۹۱۲ سازمان مردم نهاد محیط زیستی در سطح کشور فعال است، اظهار کرد: یکی دیگر از خروجی های این طرح، توانمندسازی حداقل ۱۰ سازمان مردم نهاد محیط زیستی در سطح استان در حوزه کسب و کار سبز است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح حداقل ۱۶ ماه زمان نیاز دارد و از این رو اجرای همزمان آن در چند استان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: همچنین در راستای توانمندسازی زنان در حوزه محیط زیست، تفاهم نامه ای با معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری امضاء کردیم که از جمله موارد مورد تاکید در آن تفاهم نامه، آموزش زنان مدیر سراسر کشور اعم از مشاوران زن استانداران و سایر بخش های کشور است.

جواهریان همچنین به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش محیط زیستی معلمان اشاره کرد و گفت: این اقدام تاثیری بسزا در آموزش محیط زیستی دانش آموزان دارد.

عقد تفاهم همکاری با آلمان برای توانمندسازی زنان شش روستا در استان کهگیلویه و بویراحمد

بنابراین گزارش، شیرین ابوالقاسمی مدیر پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زاگرس پتانسیل ها، ویژگی ها، توانمندی ها، ارزش ها و قابلیت هایی دارد که قابل مقایسه با هیچ‌یک از منابع طبیعی کشور نیست.

وی با بیان اینکه کوه ها به دلیل تولید آب شیرین، قلب تپنده کشورها هستند و کوه‌های زاگرس با وسعتی حدود ۳۲ میلیون هکتار از خاک کشور و پوشش تقریبا ۱۲ استان غربی کشور، بیش از ۱۵ رودخانه بزرگ و کوچک کشور همچون کارون و کرخه را تامین و تغذیه می کنند، گفت: متاسفانه سال ها در سطح ملی از خدمات اکوسیستمی که جنگل‌های زاگرس به جامعه بومی و کل کشور ارائه می‌دهند، غفلت شد.

مدیر پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی حادی که در کشور با آن مواجه هستیم همچون گرمایش زمین و گرد و غبار، شاهد توجه بیستری به نقش و اهمیت زاگرس در سطح ملی هستیم.

ابوالقاسمی گفت: به رغم اینکه زاگرس مانند سد عظیمی است که می‌تواند جلوی طوفان های گرد و غبار را بگیرد، پیامدهای تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی، جنگل های زاگرس را در معرض تهدید و نابودی قرار داده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد عشایر کشور از جمله زیست مندان جنگل های زاگرس هستند، اظهار کرد: حیات غرب کشور وابسته به حیات اکوسیستم زاگرس است زیرا این منطقه برای مقابله با پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی به جنگل های زاگرس وابسته است.

ابوالقاسمی با بیان اینکه جنگل های بلوط زاگرس بیش از ۵۰ درصد آب شیرین کشور را تامین می کند، افزود: اولویت نخست برنامه ریزی و سیاست گذاری در منطقه زاگرس به موضوع مدیریت پایدار اکوسیستم اختصاص دارد.

مدیر پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست طبیعی با اولویت معیشت پایدار در مناطق شهری، روستایی و عشایری از برنامه های پروژه زاگرس است.

ابوالقاسمی ادامه داد: پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس پیش از آغاز به کار دولت یازدهم پروژه ای زیرخاکی بود که حتی در سال ۲۰۱۱ با تهدید تعطیلی و قطع حمایت های مادی و معنوی از سوی نهادهای بین المللی مواجه شد.

وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی پایدار از اولویت های برنامه ای در منطقه زاگرس است، تاکید کرد: وزارتخانه های امور خارجه و جهاد کشاورزی برنامه ای با عنوان «تدوین، ارائه و تصویب سند ملی راهبرد تحول توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کنونی با شاخص توانمندسازی بهره برداران خرد و کشاورزان مبتنی بر روستا» را در همین راستا و در تطبیق با اهداف ۲ و ۱۵ هدف گذاری جهانی توسعه پایدار تهیه کرده اند که از نیمه نخست فروردین سال آتی با همکاری فائو در کل منطقه زاگرس اجرایی می شود.

مدیر پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس افزود: هدف از اجرای این پروژه، استقرار برنامه کشاورزی پایدار در حوزه استراتژیک آبخیز زاگرس، ظرفیت‌سازی شبکه‌های ذینفعان منطقه، مشارکت جوامع محلی و مدیریت پایدار کشاورزی است.

ابوالقاسمی با بیان اینکه آب و کشاورزی از مولفه های اساسی برنامه ششم توسعه است، گفت: در حال حاضر ۹۸۰ روستا در منطقه زاگرس مرکزی است که باید با استفاده از ظرفیت های محلی در این مناطق، برنامه هایی برای حفظ محیط زیست و منابع پایدار در آن ها اجرا شود.

وی در خصوص نقش زنان در حفاظت از منطقه زاگرس گفت: زمانی که کار در روستاهای حاشیه زاگرس را آغاز کردیم با تهدیدهای مختلفی مواجه بودیم زیرا جوامع بومی و محلی منافع ما را در تقابل و تضاد با منافع خود می دانستند اما امروز شاهد آن هستیم که همان افراد بیشترین نقش در حفاظت از اکوسیستم زاگرس را ایفا می کنند. خاطرم هست سال ها پیش و در ابتدای کار به واسطه عکاسی از زنانی که چوب های بلوط را بر پشت خود حمل می کردند توسط یکی از آن ها مورد حمله واقع شدم اما امروز همان زنان، ۱۵ هزار هکتار جنگل کاری در چهارمحال و بختیاری داشته اند و سازمان حفاظت محیط زیست تنها نقش تسهیل‌گری در این طرح را داشته است.

ابوالقاسمی با تقدیر از همکاری خوب نهادهای مدنی در اجرای طرح های توانمندسازی زنان روستایی حاشیه زاگرس، گفت: امروز به واسطه بازار اقتصادی ایجاد شده برای صنایع دستی فراموش شده منطقه زاگرس همچون گلیم و آموزش و توانمندسازی زنان در این حوزه، شاهد افزایش همکاری آن ها در حفظ اکوسیستم ارزشمند زاگرس هستیم.

مدیر پروژه حفاظت از جنگل های زاگرس ضمن اشاره به تفاهم منعقد شده با آلمان برای توانمندسازی زنان شش روستا در استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: با توجه به نقش و مسئولیت زنان در زندگی روستایی و عشایری، توانمندسازی و آموزش آنان در حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: البته این آموزش ها باید همراه با ارائه خدمات بیشتر همچون گازرسانی به جنگل نشینان و جوامع حاشیه ای جنگل ها باشد تا به طور مثال شاهد سوختن دو تنه ارزشمند بلوط برای تهیه یک کیلو قره قروت در مناطق جنگلی زاگرس و کسب درآمد از آن نباشیم.

سرمایه گذاری برای توانمندسازی زنان، سرمایه گذاری غیرمستقیم برای حفظ محیط زیست است

شهربانو امانی مشاور سابق زنان و امور خانواده سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با بیان برخی اقدام ها و دستاوردهای محیط زیست در این حوزه، گفت: به دلیل پیوند زنان و محیط زیست، سرمایه گذاری برای توانمندسازی زنان در این حوزه، سرمایه گذاری غیرمستقیم برای حفظ محیط زیست است.

امانی، انتقال دانش محیط زیستی به مشاوران زنان دستگاه های اجرایی، برگزاری کارگاه های مختلف آموزش محیط زیست برای تسهیلگران و توسعه گران روستایی، اجرای طرح های توانمندسازی زنان روستایی در روستاهای حاشیه ای دریاچه ارومیه و تالاب هامون در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، احصاء شاخص های توسعه پایدار روستایی و ابلاغ آن از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استانداران، عقد تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینان امید را بخشی از اقدام ها و دستاوردهای حوزه زنان سازمان محیط زیست برشمرد.

وی با تاکید بر ضرورت هم افزایی میان جوامع بومی و محلی و محیط زیست، تصریح کرد: آموزش و توانمدسازی روستائیان، کشاورزان و جوامع بومی و محلی در حوزه محیط زیست نقشی بسیار مهم در حفظ آن خواهد داشت.

امانی با اشاره به چالش کنونی دولت ژاپن، اظهار کرد: دولت ژاپن به رغم برخورداری این کشور از جمعیت عظیم زنان تحصیلکرده به دلیل عدم تمایل آن ها به مشارکت در توسعه ژاپن با چالش بزرگی در این خصوص مواجه شده است و این نشان دهنده نقش مهم نیم پیکره اجتماع در توسعه پایدار است.