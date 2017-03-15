کشاورزی مکانیزه در البرز ۱۱ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی در جلسه شورای اطلاع رسانی استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهدای البرز برگزار شد، اظهار کرد: تراز تجاری کشاورزی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی در سال جاری به منفی دو میلیارد دلار رسیده است، افزود: این مهم در سال ۹۲ منفی هشت میلیارد دلار بوده است.

حقیقی با بیان اینکه بخش اعظم کشاورزی استان البرز مکانیزه و تمام مکانیزه شده است، گفت: در بخش کشاورزی با رشد ۱۱ درصدی کشاورزی مکانیزه نسبت به آمار کشوری مواجه بوده ایم، به طور قطع دیگر استان های کشور نیز در این راستا در حال فعالیت هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، خاطرنشان کرد: گزارش های خوبی از سوی این سازمان در خصوص عملکرد و اقدامات انجام گرفته، گزارش شده است.

حقیقی با اعلام اینکه در بخش صنعت استان نیز اقدامات شایان توجهی صورت گرفته است، تصریح کرد: هزار و ۱۵۷ شرکت در بحث رفع موانع تولید استان مشارکت داشته اند، این مهم بیانگر این است که افراد به خادمان خود در دولت اعتماد دارند.

وی با بیان اینکه در نیمه اول سال ۹۲ بیش از ۲۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان انجام گرفته است، افزود: طی ۴۷ ماهه گذشته تا کنون بیش از ۵۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در البرز صورت گرفته که افزایش چشمگیری را به همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال آتی به صورت هفتگی به ادارات و دستگاه های مختلف به منظور کسب گزارشات و عملکرد آن ها مراجعه خواهیم کرد، به طور قطع تحقق این امر آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت.