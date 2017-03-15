تجلیل از ۵۰ فعال قرآنی نونهال و نوجوان در شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه همایش اختتامیه کلاس های قرآنی به همت انجمن قرآن و عترت با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری این اداره برگزار و از فعالان قرآنی نونهال و نوجوان تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه کتاب آسمانی قرآن در میان مسلمانان، اظهار کرد: ایمان، صفای دل، تخفیف گناهان، استجابت دعا و رفع غم و اندوه از جمله برکات تلاوت قرآن است.

سید امیر مصباح افزود: قرآن کتاب مقدس دین اسلام، بزرگترین معجزه پیامبر (ص) و اصلی ترین منبع وحی در اسلام است.

وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی درسطح جامعه و انس نسل جوان با قرآن عنوان و خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس های آموزش قرائت و حفظ قرآن کریم یکی از برنامه هایی است که در طول ایام سال توسط انجمن قرآن و عترت شهرستان شفت برگزار می شود.

تلاوت قرآن، اجرای سرود نونهالان، قرائت مقاله درباره حضرت زهرا (س)، پخش کلیپ و مولودی خوانی بخشی از برنامه های اجرایی این همایش بود.

در پایان همایش نیز از ٢٠ نونهال و ٣٠ نوجوان فعال قرآنی با اهدای جوایز و بسته های فرهنگی تقدیر شد.