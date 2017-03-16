به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، حجت الاسلام احمد مبلغی در دیدار دبیر و مدیران انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به عنوان این انجمن اظهار کرد: اقتصاد شهری عنوان پرجاذبه‌ای است، به خصوص اینکه انجمنی تشکیل شده و گروهی از صاحب نظران دارای جایگاه‌های علمی و اداری در این انجمن جمع شدند.

وی ادامه داد: اجتماع صاحب نظران در انجمن اقتصاد شهری یک اتفاق شیرین است که زمینه ساز یک حرکت سازنده می‌شود. شهر در ادبیات تمدن گرایان و فلاسفه یک جایگاه اساسی دارد، از گذشته وقتی شخصیت‌ها و فیلسوف‌های بزرگ می‌خواستند که آرمان مربوط به یک جامعه انسانی را تشریح کنند، نگاهشان به صورت کامل به شهر معطوف بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: واژه آرمان شهر یک واژه معروف است که در کلام فلاسفه به وضوح انعکاس پیدا کرده است. خصوصیت‌ها، شاخصه‌ها و ویژگی‌ها برای یک شهر آرمانی وجود دارد و در ادبیات تمدنی، فلسفی و اجتماعی شهر مجموعه ای است که انسان‌ها را با روابط خاص گردهم می‌آورد.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به ویژگی‌های شهر اظهار کرد: شهر با نظم و اهداف خاص انسان‌ها را در مسیر یک جامعه متعالی قرار می‌دهد و به شهر به عنوان یک نقطه کانونی در روابط انسان‌ها نگاه می‌شود، بحث کشورها و مناطق هم مطرح است، ولی بازگشت تمدن و زمینه‌های تعالی و رشد انسان به شهر است.

وی ادامه داد: اکنون که جهان بزرگ و عظیمی را داریم، شهرها هر کدام نماد هویت و فرهنگ یک مجموعه فعال در عرصه روابط انسان‌ها با یکدیگر است. جهان هر چقدر هم به سوی کوچک‌تر شدن و جهانی شدن پیش برود و مرزهای بین این روابط برداشته شود، جایگاه شهر نه تنها فروکاسته نمی‌شود، بلکه برجسته تر و پررنگ تر خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: اسلام هم که آمد، برای مقوله شهر اهمیت خاصی قائل بود. البته ادبیات اسلام در این خصوص بیشتر قریه است، قریه در گذشته به معنی مفهوم امروزی که مترادف با روستا است، نبود. قریه در ادبیات قرآنی، دینی و لغت عرب در ابتدا به معنی ده نبود و قریه در گذشته به معنی یک مجموعه کنار هم قرار گرفته از انسان‌ها چه شهر و چه روستا بود.

مبلغی با اشاره به واژه قریه در ادبیات اسلامی، اظهار کرد: در این ادبیات از شهر مکه به عنوان ام القری یاد می‌شود، در حالی این شهر در صدر اسلام روستا نبود یا قریه‌هایی که در ادبیات قرآن است بیشتر به مجموعه‌هایی که عمدتا شهری هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در قرآن هم داریم بلقیس که ملکه بود، در یک قریه زندگی می‌کرد، قطعا ملکه یک کشور در یک روستای کوچک زندگی نمی‌کند، بلکه محل زندگی او یک شهر بود و در ادبیات دینی قریه اصلا به معنی روستا نیست و در اسلام بسیار بر قریه تمرکز شده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از شاخصه‌های اقتصاد شهری مطلوب، آرامش است و طبیعتا اقتصادی می‌تواند چنین باشد که بتواند روی پای خود بایستد، گفت: از اینجا اقتصاد مقاومتی معنی خود را باز می‌یابد و اقتصادی که تحریم آن را از پای درآورد با آرامش همراه نیست.

مبلغی با اشاره به اینکه در زمینه آرمان شهر اسلامی چند مرحله پیش رو داریم، گفت: این مراحل شامل ارائه نظریه آرمان شهر اسلامی، طراحی سبک زندگی بر اساس آرمان شهر اسلامی، برنامه ریزی و در نهایت اجرایی کردن آن سبک است.