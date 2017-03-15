پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل کاهش یافت/ثبت ۴۵ هزار دقیقه تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰۶ پرواز بینالمللی صورت گرفته که در سال جاری به ۹۷ مورد کاهشیافته است.
وی افزود: تعداد مسافر جابهجا شده پروازهای بینالمللی در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۳۶ نفر است که امسال با کاهش ۵.۵ درصد به ۱۲ هزار و ۸۲۲ نفر رسیده است.
مدیرکل فرودگاههای استان به کاهش ۴۰.۵ درصد جابهجایی بار نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته در پروازهای بینالمللی ۱۶۹ هزار و ۳۴۲ کیلوگرم بار جابهجا شده بود که امسال به ۱۰۰ هزار و ۸۲۰ کیلوگرم رسید.
هاشمی در خصوص وضعیت پروازهای داخلی نیز گفت: در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته هزار و ۴۲۱ پرواز داخلی از فرودگاه اردبیل انجام شده است.
وی افزود: در مدت مشابه سال جاری هزار و ۷۲۷ پرواز انجام شده که نشان میدهد پروازهای داخلی ۲۱.۵ درصد افزایش دارد.
مدیرکل فرودگاههای استان به جابهجایی ۱۷۶ هزار و ۹۹۹ مسافر در ۱۱ ماهه سال گذشته اشاره کرد و افزود: امسال۲۱۷ هزار و ۸۳۳ مسافر جابهجا شده که ۲۳.۱ درصد رشد مسافر را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: سال گذشته میزان بار جابهجایی یکمیلیون و ۲۴۵ هزار و ۹۴۱ کیلوگرم بود که امسال بار جابهجا شده یکمیلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۹۹ کیلوگرم ثبت شده و ۲۴.۷ درصد افزایش یافته است.
ثبت ۴۵ هزار دقیقه تأخیر در پروازها
هاشمی در خصوص تعداد پروازهای صورت گرفته به تفکیک شرکتهای هواپیمایی افزود: هواپیمایی آتا ۲۷۹ پرواز، آسمان ۵۲۳ پرواز، ایران ایر ۹۰۸ پرواز، تابان ۹۴ پرواز، نفت ۱۸ پرواز و پویا دو پرواز داشته است.
وی با اشاره به ثبت ۴۵ هزار و ۳۳۰ دقیقه تاخیر در پروازهای صورت گرفته از فرودگاه اردبیل ادامه داد: هواپیمایی آتا در ۱۰۰ پرواز، اسمان در ۲۳۱ پرواز، ایران ایر در ۱۸ پرواز خارجی و ۳۵۰ پرواز داخلی، تابان در ۴۵ پرواز و نفت در هشت پرواز تاخیر داشته است.
مدیرکل فرودگاههای استان در خصوص تعداد پروازهای لغو شده از فرودگاه اردبیل به رقم مشخصی اشاره نکرد و افزود: در نوروز امسال در نظر داریم ۳۶ خط پروازی فوقالعاده در مسیرهای تهران- اردبیل و اردبیل- مشهد ایجاد کنیم.
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