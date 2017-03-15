  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل مطرح کرد:

پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل کاهش یافت/ثبت ۴۵ هزار دقیقه تاخیر

پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل کاهش یافت/ثبت ۴۵ هزار دقیقه تاخیر

اردبیل – مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل از کاهش ۸.۵ درصدی پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل در ۱۱ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰۶ پرواز بین‌المللی صورت گرفته که در سال جاری به ۹۷ مورد کاهش‌یافته است.

وی افزود: تعداد مسافر جابه‌جا شده پروازهای بین‌المللی در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۳۶ نفر است که امسال با کاهش ۵.۵ درصد به ۱۲ هزار و ۸۲۲ نفر رسیده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان به کاهش ۴۰.۵ درصد جابه‌جایی بار نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته در پروازهای بین‌المللی ۱۶۹ هزار و ۳۴۲ کیلوگرم بار جابه‌جا شده بود که امسال به ۱۰۰ هزار و ۸۲۰ کیلوگرم رسید.

هاشمی در خصوص وضعیت پروازهای داخلی نیز گفت: در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته هزار و ۴۲۱ پرواز داخلی از فرودگاه اردبیل انجام شده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال جاری هزار و ۷۲۷ پرواز انجام شده که نشان می‌دهد پروازهای داخلی ۲۱.۵ درصد افزایش دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان به جابه‌جایی ۱۷۶ هزار و ۹۹۹ مسافر در ۱۱ ماهه سال گذشته اشاره کرد و افزود: امسال۲۱۷ هزار و ۸۳۳ مسافر جابه‌جا شده که ۲۳.۱ درصد رشد مسافر را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: سال گذشته میزان بار جابه‌جایی یک‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۹۴۱ کیلوگرم بود که امسال بار جابه‌جا شده یک‌میلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۹۹ کیلوگرم ثبت شده و ۲۴.۷ درصد افزایش یافته است.

ثبت ۴۵ هزار دقیقه تأخیر در پروازها

هاشمی در خصوص تعداد پروازهای صورت گرفته به تفکیک شرکت‌های هواپیمایی افزود: هواپیمایی آتا ۲۷۹ پرواز، آسمان ۵۲۳ پرواز، ایران ایر ۹۰۸ پرواز، تابان ۹۴ پرواز، نفت ۱۸ پرواز و پویا دو پرواز داشته است.

وی با اشاره به ثبت ۴۵ هزار و ۳۳۰ دقیقه تاخیر در پروازهای صورت گرفته از فرودگاه اردبیل ادامه داد: هواپیمایی آتا در ۱۰۰ پرواز، اسمان در ۲۳۱ پرواز، ایران ایر در ۱۸ پرواز خارجی و ۳۵۰ پرواز داخلی، تابان در ۴۵ پرواز و نفت در هشت پرواز تاخیر داشته است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان در خصوص تعداد پروازهای لغو شده از فرودگاه اردبیل به رقم مشخصی اشاره نکرد و افزود: در نوروز امسال در نظر داریم ۳۶ خط پروازی فوق‌العاده در مسیرهای تهران- اردبیل و اردبیل- مشهد ایجاد کنیم.

کد مطلب 3933662
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها