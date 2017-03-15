کاشت ۱۹۸هزاراصل نهال در فاز اول شبکه پایاب سد زیویه کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری بعدازظهر امروز چهارشنبه درمراسم غرس نهال مجتمع باغات پایاب سد زیویه در شهرستان کامیاران گفت: ایجاد پروژه های پایاب در راستای توسعه طرح های کشاورزی به ویژه توسعه باغات بی شک افزایش درآمد را برای بهره برداران بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

وی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران را بیان تقاضا از سوی مردم است، ذکر کرد واظهارداشت: مردم با بیان مسائل و مشکلاتشان و انعکاس آنها به دولت انگیزه خدمت را در دولتمردان ایجاد می کنند.

وی اعلام کرد: ۱۹۸ هزار اصل نهال با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان در ۳۷۰ هکتار باغ موجود در پایاب سد زیویه غرس شده که این مهم اقدامی ارزشمندی است که با وجود کمبود اعتبارات به نتیجه رسیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از همکاری و همراهی مردم روستاهای برخوردار از شبکه پایاب زیویه تشکر کرد و افزود: با حمایت مردم این روستاها با سازمان جهاد کشاورزی و به ویژه پیمانکاران اجرای این پروژه با سرعت بیشتری همراه شد.

ذوالفقاری مشکل ۹۰ درصد از پرونده های اراضی کشاورزی در کارگروه رفع موانع تولید استان رفع شد، گفت: یکی از مواری که برای بخش کشاورزی استان کردستان ضرورت پیگیری به همراه داشت رفع تداخلات در اراضی کشاورزی است که با پیگیری های به عمل آمده ۹۰ درصد از این پرونده ها حل و فصل شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم علاوه بر کاشت نهال های میوه توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار کامیاران امام جمعه این شهرستان مدیران و معاونین بخش کشاورزی در اراضی مشخص شده از مرکز خدمات دهستان ژاوه رود (گشکی) بازدید کردند.