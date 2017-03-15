افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی در دنیا/ اعتیاد بلای روز بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی مؤیدی در جلسه تودیع و معارفه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: امسال توفیقات خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر همچون ساماندهی و درمان معتادان داشتیم که امیدوارم در سال آتی نیز بیش از امسال به توفیقاتی خوبی دست یابیم.

وی در ادامه؛ اعتیاد را بلای روز بشری خواند و با بیان اینکه پدیده خانمان‌سوز هر روز گسترش می‌یابد اظهار داشت: از سال ۲۰۰۵ سالانه چند میلیون نفر در دنیا به ورطه اعتیاد گرفتار شده‌اند به طوری که در حال حاضر ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا مصرف‌کننده مواد مخدر هستند.

قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان اینکه کشت مواد مخدر در افغانستان و نیز تولید مواد صنعتی در دنیا رو به افزایش است گفت: این موضوع سلامت جوامع بشری را تهدید می‌کند. در داخل کشور پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ضربات مهلکی را به تولیدکنندگان مواد صنعتی زده‌اند و مبادی خروجی کشور را هم ناامن کرده‌اند. امروز دیگر کمتر گارگاه تولید شیشه در کشور پیدا می‌شود ک تولید روزانه ده کیلو شیشه داشته باشد.

م‍ؤیدی ادامه داد: ایران با دنبال کردن رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و مشارکت نهادهای اجتماعی و مردم به خوبی وارد عرصه مبارزه شده است و تلاش دارد همه قشرها جامعه را به میدان مبارزه فرا بخواند.

وی بیان داشت: طی دو سال اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توجه خاصی به موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند و ایشان در همه دستگاه‌های مسئول را ملزم به توجه جدی به حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد کرده‌اند.

همچنین سید حسین هاشمی استاندار استان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: حفظ امنیت و سلامت استان تهران از حیث آسیب اعتیاد از اهمیت بالایی برخورددار است و دغدغه استانداری و مسئولان است، امیدوارم با تلاش دبیر جدید این شورا و همکاری همه دستگاه‌ها چهره پایتخت از وجود معتادان پاک شود.

در پایان این جلسه از زحمات فرزاد آذرنیا دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قدردانی و محمدعلی اسدی به عنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.