اجرای بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی و هنری طی ایام نوروز در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، فیروز فاضلی اظهار کرد: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۶ شهرستان استان گیلان به مناسبت ایام نوروز بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی و هنری را برگزار می کنند.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در قالب تولید، نظارت و تدوین بروشور راهنمای گردشگری با همکاری ستادهای گردشگری در شهرستان ها، برپایی نمایشگاه های مختلف هنرهای تجسمی از جمله عکس و نقاشی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزاری جشنواره های سفره هفت سین، اجرای برنامه های نوروزخوانی، جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری در مناطق گردشگری و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری را از دیگر برنامه های اجرایی در نوروز عنوان کرد.

وی ادامه داد: کنسرت های موسیقی فولکلور، سنتی و پاپ، شب های موسیقی و شعر، جُنگ های شادی و نمایش های طنز نیز در ایام نوروز ۹۶ در مجتمع های فرهنگی و هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز اجرا می شود.

به گفته فاضلی در طول این ایام اکران فیلم های سینمایی نیز در مجتمع ها و اجرای نمایش خیابانی در مراکز تفریحی و پارک ها تدارک دیده شده است.