استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر،علی فرخزاد روز چهارشنبه درمراسم آغاز طرح ترافیک نوروزی که درمحل پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد اظهارداشت: ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی استان قزوین است و باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: تعداد 110 تابلوی بیلبردی در تهران و کرج برای معرفی جاذبه های گردشگری در اختیار قرار گرفته که می تواند در جذب مسافر موثر باشد و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی باشیم.

فرخزاد تصریح کرد: گردشگری محور توسعه استان است و باید تلاش کنیم با تمهیدات لازم و معرفی مناسب ظرفیت های گردشگری قزوین این شهر را به مقضد گردشگری تبدیل کنیم.

وی گفت: کاهش 70 درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال در قزوین بیانگر توجه مردم به پیامدهای زیانبار کارهای خطرساز و در کنار آن احترام به شهدای آتش نشان بود که از شهروندان در همکاری با مسئولان برای کاهش حوادث سپاسگزاریم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: فضای مجازی در کاهش سوانح چهارشنبه سوری بسیار موثر بود و باید از این فضا برای رسیدن به اهداف فرهنگی بیشتر استفاده کنیم.