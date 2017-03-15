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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

معاون عمرانی استانداری قزوین:

استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با آماده باش همه دستگاههای اجرایی و تامین امکانات و تجهیزات امئدادی و رفاهی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی در استان قزوین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر،علی فرخزاد روز چهارشنبه درمراسم آغاز طرح ترافیک نوروزی که درمحل پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد اظهارداشت: ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی استان قزوین است و باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: تعداد 110 تابلوی بیلبردی در تهران و کرج برای معرفی جاذبه های گردشگری در اختیار قرار گرفته که می تواند در جذب مسافر موثر باشد و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی باشیم.

فرخزاد تصریح کرد: گردشگری محور توسعه استان است و باید تلاش کنیم با تمهیدات لازم و معرفی مناسب ظرفیت های گردشگری قزوین این شهر را به مقضد گردشگری تبدیل کنیم.

وی گفت: کاهش 70 درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال در قزوین بیانگر توجه مردم به پیامدهای زیانبار کارهای خطرساز و در کنار آن احترام به شهدای آتش نشان بود که از شهروندان در همکاری با مسئولان برای کاهش حوادث سپاسگزاریم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: فضای مجازی در کاهش سوانح چهارشنبه سوری بسیار موثر بود و باید از این فضا برای رسیدن به اهداف فرهنگی بیشتر استفاده کنیم.  

کد مطلب 3933671

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