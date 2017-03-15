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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

توضیحات مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه در خصوص بدهکاری مشمولین سهام عدالت:

بانک ملی تنهابانک عامل دریافت وجه نقد مانده بدهکاری مشمولین است

بانک ملی تنهابانک عامل دریافت وجه نقد مانده بدهکاری مشمولین است

کرمانشاه- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه گفت: بانک ملی تنها بانک عامل دریافت وجه نقد مانده بدهکاری مشمولین سهام عدالت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه، علی محمدی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب مشمولین سهام عدالت پس از صدور قبض مربوط به افزایش ارزش سهام خود  صرفا" به شعبات بانک ملی مراجعه نمایند.

محمدی بیان کرد: از فردا ۲۶ اسفند ماه محدودیتی برای مراجعه مشمولین به سامانه به منظور صدور صورت حساب وجود ندارد و تاکید نمودند که قبض مربوط به مانده بدهکاری مشولینی که تمایل به افزایش سهام خود می باشند تنها یکبار صادر می گرددو مشمولین باید دقت لازم را داشته باشند.

وی در خصوص چگونگی پرداخت سود سهام عدالت افزود: دولت برنامه ریزی کرده ، به مشمولینی که تا پایان سال ۹۴ موفق به ثبت نهایی سهام عدالت خود شده اند و صورت حساب خود را دریافت نموده اند در نیمه دوم سال ۹۶ سود سال قبل را به انها پرداخت نماید.

محمدی افزود: اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پرداخت سود سهام در سال آینده از طریق سازمان خصوصی سازی به اطلاع مردم می رسد.

کد مطلب 3933674

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