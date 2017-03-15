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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

امام جمعه یزد:

دشمنان در صدد تقویت حس حقارت در بین جوانان هستند

دشمنان در صدد تقویت حس حقارت در بین جوانان هستند

یزد ـ امام جمعه یزد با اشاره به اینکه دشمنان در صدد تقویت حس حقارت در بین جوانان هستند، گفت: آنها می‌دانند وجود احساس حقارت، سبب سلب اعتماد به نفس شده و انسان را از پیشرفت باز می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در آخرین جلسه شورای اداری استان یزد اظهار داشت: عزتمندی مسلمین دستور اسلام و توصیه پیامبر (ص) است و اسلام همواره انسان‌ها را عزتمند و مقتدر خواسته است.

وی افزود: دشمن نیز می داند که عزت نفس انسان‌ها و جوامع را در مسیر پیشرفت قرار می دهد به همین دلیل در صدد تقویت حس حقارت در انسان‌ها هستند زیرا می‌دانند انسانی که حس حقارت را در خود تقویت می کند، به تدریج اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و این امر انسان را از پیشرفت باز می‌دارد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: مسلمانان باید در همه زمینه عزتمندی خود را حفظ کنند و اجازه ندهند روحیه حقارت در وجود آنها نهادینه شود.

ناصری با اشاره به اینکه همه با به عزت فرهنگی نیاز داریم، بیان کرد: عزت فرهنگی این است که هر یک از ما در درون خود احساس کنیم که هیچ دینی بالاتر از دین ما و هیچ کتابی بالاتر از کتاب ما قرآن نیست.

وی با بیان اینکه واقعیت نیز همین است، افزود: موضوع حقوق بشر یا حقوق شهروندی که دنیا از آن دم می زند، موضوعی است که اسلام به خوبی به آن پرداخته و به جز اسلام در هیچ کجای دیگر به این خوبی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته نشده است.

ناصری با اشاره به اینکه در دوران قبل از انقلاب برخی جوانان در دانشگاه‌ها از اقامه نماز خجالت می کشیدند، افزود: این حاصل نداشتن عزت فرهنگی بود و امروز نیز این روحیه دوباره در برخی از دانشگاه‌ها جان گرفته است.

کد مطلب 3933676

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