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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

انفجار تروریستی در منطقه «الربوة» دمشق

انفجار تروریستی در منطقه «الربوة» دمشق

منابع سوری از انفجار تروریستی در منطقه الربوة دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرنگار سانا گزارش داد: اطلاعات اولیه از انفجار تروریستی در منطقه الربوه در دمشق حکایت دارد.

این در حالی است که ساعاتی قبل انفجار تروریستی در ساختمان دادگستری در منطقه الحمیدیه دمشق تاکنون ۳۱ کشته و ۶۰ زخمی برجای گذاشته است. در انفجار ساختمان کاخ دادگستری قدیم دمشق، یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در داخل ساختمان در منطقه الحمیدیه منفجر کرد که بر اثر آن شماری از مراجعه کنندگان به این ساختمان کشته و زخمی شدند.

منابع بیمارستانی سوری از درمان زخمی شدگان انفجار خبر دادند.

کد مطلب 3933678

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