افزایش۴۰ درصدی میزان رضایتمندی مردم از پلیس/کشف ۹۲ درصدی جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع امنیت پیش نیاز بسیاری از فعالیت ها و اقدامات در جامعه است از همین رو با الطاف پرورگار و تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وضعیت امنیت در سال ۹۵ در استان بسیار خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ یک کارنامه طلایی برای نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان به ثبت رسید، افزود: در ۳ سال اخیر امنیت استان نسبت به سال های قبلی دارای رشد چشمگیری بوده است.

وی گفت: در چند سال اخیر میزان رضایتمندی مردم از پلیس بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است و امروز پلیس استان سیستان و بلوچستان جزء برترین پلیس‌های کشور است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ما با اجرای طرح پلیس «جامعه‌ محور» موفق شدیم که جامعه‌ محوری و مردم‌مداری را در استان عملیاتی کنیم و خوشبختانه در پایین‌ترین رتبه دریافت شکایات مردمی در سطح کشور قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه پلیس با همه توان در راستای جلب رضایت مردم گام بر می‌دارد، افزود: دستگیری «قورباغه مکران» قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر جزو پیچیده‌ترین عملیات های پلیس در سطح کشور بود.

وی گفت: همچنین عملیات ویژه‌ای که توسط نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در منطقه «حق آباد» شهرستان خاش انجام شد که در این عملیات ۵ نفر از اعضای گروهک تروریستی «الفرقان» به هلاکت رسیدند و انهدام چندین باند بزرگ مواد مخدر نمونه های دیگری از اقدامات برجسته نیروی انتظامی استان در سال ۹۵ است.

کشف ۱۲۰ تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

رحیمی با اشاره به اینکه مهمترین ماموریت پلیس در استان سیستان و بلوچستان مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، افزود: در زمینه کشف مواد مخدر با کشف ۱۲۰ تن مواد مخدر در سال ۹۵ در این استان شاهد رشد ۴۵ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته بودیم.

وی گفت: این میزان کشفیات در استان سیستان و بلوچستان برابر یک پنجم کشفیات مواد مخدر در کل کشور است که نشان می دهد ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر عملکرد قابل قبولی داشته ایم.

وی با اشاره به کشف ۹۲ درصدی جرائم در سطح استان سیستان و بلوچستان در سال ۹۵، ادامه داد: با توجه به این آمار نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در صدر استان‌های کشور در زمینه کشف جرم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی وقوع جرم در استان نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد: وقوع جرائم مسلحانه هم در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به رشد ۹۵ درصدی میزان کشفیات ریالی پرونده‌های تعزیراتی گفت: برای حرکت در زمینه تحقق شعار سال ۹۵ که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد، نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تلاش ویژه ای در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان انجام داد.

وی بیان کرد: در زمینه کشف سوخت قاچاق هم در سال ۹۵ نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با کشف ۹ میلیون لیترسوخت قاچاق رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

رحیمی گفت: خوشبحتانه روند تامین و تثبیت امنیت در سیستان و بلوچستان روند رو به رشدی است و سالانه به طور متوسط شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تخلفات در این استان هستیم.