تقویت بنیان خانواده از اولویت های برنامه سازی در صدا و سیما است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ظهیری در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر چهارشنبه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: خانواده کلیدی ترین بنیان در جامعه است که تقویت آن مانع از بروز انواع آسیب های اجتماعی می شود.

وی افزود: با توجه به اثرگذاری رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون در جامعه، توجه و تقویت بنیان خانواده از مهمترین اولویت های برنامه سازی در صدا و سیمای مرکز گیلان محسوب می شود.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان با بیان اینکه نشان دادن نقش کلیدی زنان در حفظ و حراست از خانواده در برنامه ها، راهکاری مناسب برای جلوگیری از آسیب هایی همچون طلاق است، تصریح کرد: توجه به حفظ نظام خانواده و احیای کارکردهای فراموش شده ای که زن در بنیان خانواده دارد نیز از جمله مهمترین اولویت های برنامه سازی است.

ظهیری همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در جامعه گفت: در صدا و سیمای مرکز گیلان برنامه های متنوعی با هدف ارائه و ترویج این سبک از زندگی تهیه شده و یا در دست تهیه است تا از این طریق بتوان گام های مهم و اساسی در توسعه فرهنگ اسلامی- ایرانی در جامعه برداریم.

وی توجه به فرهنگ ها و پاره فرهنگ های استان را از دیگر اولویت های صدا و سیما عنوان کرد و افزود: احیای گویش ها، پوشش و معماری فراموش شده گیلان، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، پرداختن به آداب و رسوم، اخلاق و هنر در قالب های مختلف برنامه سازی نیز از مهمترین اهداف مد نظر صدا و سیما است.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی شهرهای گیلان از سیستم دیجیتال گفت: ۸۰ درصد روستاهای گیلان نیز تحت پوشش سیستم دیجیتال قرار دارند که تلاش می شود تا این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

ظهیری همچنین سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی را سیاست های کلی صدا و سیمای گیلان اعلام کرد.