۱۵۰روستا آبرسانی سیار می شود/احداث ۱۱سایت آبشیرین کن در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان هرمزگان که در فرمانداری بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: در حال حاضر از مجموع هزار و ۷۳۱ روستا با جمعیتی ۷۷۴ هزار و ۵۰۲ نفر میزان برخورداری روستاها از شبکه و تاسیسات آب آشامیدنی به۷۲ درصد رسیده است که این میزان قبل از دولت تدبیرو امید ۶۹درصدبوده است.

حمزه پور عنوان کرد: مجموع منابع تامین آب روستاهای تحت پوشش استان شامل ۳۷۵ حلقه چاه، ۱۸ سایت آبشیرین کن، ۵۴ دهنه چشمه و یک رشته قنات و ۹۸ فقره سایر انشعابات است.

به گفته وی، برای اولین بار به روستاهای استان اعتبارات ردیف ملی و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافت که اعتبارات ملی اختصاص یافته طی سالهای ۹۳ و ۹۴ معادل ۴۲۷ میلیارد ریال و اعتبارات صندوق توسعه ملی معادل ۸۵۵میلیارد ریال طی سالهای ۹۴ و ۹۵ بوده است و در مجموع جذب اعتبارات ملی بیش از ۱۲۸۰ میلیارد ریال می باشد که با این اعتبارات عملیات آبرسانی به تعداد ۳۰ مجتمع شامل ۶۲۴ روستا در دست اجرا است و پیشرفت فیزیکی پروژه ها معادل ۶۰ درصد است.

حمزه پور تصریح کرد: درصد رشد اعتبارات عمرانی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با توجه به اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل آبفار هرمزگان خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید برای اولین بار جهت احداث و راه اندازی سایت های آبشیرین کن با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ سرمایه گذار جهت تولید حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب در سال و هزینه سرمایه گذاری معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال قرار داد منعقد شده است.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۸ سایت از این آبشیرین کن ها و با تولید بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب در سال آب به بهره برداری رسیده است و مشکل ۲۰۰ روستا به صورت اساسی مرتفع گردیده است و با تکمیل ۱۰ سایت آبشیرین کن در حال احداث ۵ میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تولید آب اضافه خواهد شد تا پایان سال ۹۶ مشکل ۱۳۲ روستا نییز مرتفع خواهد شد.

حمزه پور تصریح کرد: در ابتدای دولت تدبیر و امید آب بیش از ۴۰۰ روستا از طریق تانکرهای آبرسانی و بصورت اضطرار تامین میگردید با عنایت به توجه جدی دولت جهت تامین آب شرب روستاها و اختصاص اعتبارات لازم و همچنین مشارکت بخش خصوصی و توسعه آبشیرین کن ها به تعداد ۱۵۰ روستا کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از موفقیتهای شرکت آبفار پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی می باشد که در بین شرکتهای آبفای روستایی از بالاترین رقم برخوردار بوده است.