۹۶نفر از کاندیداهای میان دوره ای مجلس تائید و ۲۳نفر ردصلاحیت شدند

احمد رضوانی نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج هیات نظارت بر انتخابات استان اصفهان در خصوص رد و یا تایید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام شده برای انتخابات میان دوره ای مجلس دهم اظهار داشت: برای این انتخابات ۱۳۱ نفر ثبت‌نام کردند که ۱۲ نفر از آنها قبل از بررسی صلاحیت‌ها از حضور در انتخابات انصراف دادند.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام نظر هیات نظارت ۹۶ نفر از کاندیداهای ثبت‌نام شده برای این انتخابات تایید صلاحیت شده‌اند، ابراز داشت: ۲۳ نفر نیز از نظر هیات نظارت انتخابات استان اصفهان مورد تایید صلاحیت قرار نگرفتند.

فرماندار اصفهان مهلت اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده را چهار روز اعلام کرد و بیان داشت: این افراد می‌توانند از امروز تا یکشنبه اعتراض خود را به هیات نظارت استان اصفهان اعلام کنند.