فعالیت ۲۲ ایستگاه ثابت و سیار انتظامی در استان مرکزی طی نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی روز چهارشنبه در رزمایش طرح نوروزی پلیس استان مرکزی در اراک اظهار داشت: طی ایام نوروز ۹۶، ۲۲ ایستگاه ثابت و سیار انتظامی در استان مرکزی با به کار گیری چهار هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای انتظامی، به مردم خدمت رسانی می کنند و آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: همچنین ۵۰۰ گشت خودرویی و موتوری و پیاده هم برای ایام نوروز پیش‌بینی شده و امیدواریم که با همکاری مردم بتوانیم خدمات مطلوبی را ارائه کنیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: امروز نیروهای خدمات‌رسان استان در این رزمایش جمع شده‌اند تا به مردم استان اعلام کنند که در خدمت آنها هستند تا بهار را با آرامش آغاز کنند و امیدواریم که مردم هم با رعایت قانون یک نظم اجتماعی مطلوب را رقم بزنند.

عزیزی تصریح کرد: امسال یازده هزار و ۵۰۰ نفر مجروح ناشی از تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری در استان مرکزی داشتیم که منجر به ۴۸۸ نفر تلفات شده که عدد بزرگی بوده و لازم است که توصیه‌های پلیسی و مسائل قانونی را بیشتر مورد توجه قرار داده شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه در تلفات دو درصد کاهش داشتیم اما باز هم آمار بالا بوده و نیاز به توجه بیشتری در این زمینه داریم.

وی گفت: امسال در حوزه تلفات درون‌شهری در استان مرکزی ۲۸ درصد کاهش تلفات و در حوزه برون‌شهری پنج درصد افزایش تلفات داشتیم و بیش از ۶۰درصد تلفات، افرادی هستند که ساکن شهر یا استان ما نبوده و متعلق به استان‌های دیگر هستند.

عزیزی اضافه کرد: اگر الزامات قانونی را رعایت نکنیم نمی‌توانیم به هدفمان که کاهش تلفات تصادفات است برسیم، بنابراین امیدواریم همه مردم رعایت قوانین رانندگی را مدنظر قرار دهند.