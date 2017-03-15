به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و امیر پورجوادی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و گرامیداشت مقام مادر با خانواده شهیدان خلخالی و شیرکوند دیدار کردند.

امام جمعه موقت ورامین در حاشیه این دیدارها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدای دفاع مقدس رهروان واقعی ولایت فقیه بودند و در راه نورانی ولایت جان خود را فدا کردند، امروز هم خواست آن ها از ما ادامه همین مسیر است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم راه شهدا را ادامه دهیم باید به آرمان های امام راحل و ارزش های انقلاب اسلامی و فرمایشات ولی فقیه زمان، مقام معظم رهبری پایبند باشیم، امنیت و آسایش امروز ایران اسلامی به دلیل رشادت های همین شهدا است که هیچ چیز جز پیروی از ولایت فقیه از ما طلب نکردند.

محمودی با بیان اینکه تاکنون تلاش های دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی با شکست مواجه شده است خاطر نشان کرد: تا زمانی که فرهنگ شهادت طلبی و ایثار در راه یک هدف مقدس در جامعه ما وجود داشته باشد دشمنان در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی ناکام خواهند ماند.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: برای رسیدن به موفقیت های بیشتر و توسعه و بالندگی کشور تنها راه موجود تقویت اعتقادات و باورهای دینی در جامعه است، تا زمانی که باورهای دینی پر رنگ باشند هیچ دشمنی نمی تواند به این ملت ضربه وارد کند.