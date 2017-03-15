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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

رئیس اداره آموزش و پرورش رودسر:

۲۲ مدرسه در رودسر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

۲۲ مدرسه در رودسر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

رودسر- رئیس اداره آموزش و پرورش رودسر از آمادگی ۲۲ مدرسه برای اسکان و پذیرایی از مسافران و گردشگران فرهنگی و غیر فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

قربان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پذیرش مسافران نوروزی از تاریخ ۲۶ اسفند ماه، اظهار کرد: ۲۲ مدرسه برای اسکان مسافران فرهنگی و غیر فرهنگی در ایام  نوروز در سطح شهرستان رودسر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به آمادگی ۲۴۰ اتاق برای اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان شهرستان رودسر، افزود: این تعداد در قالب یک مرکز رفاهی با ۱۸۰ اتاق و یک اردوگاه تفریحی و اقامتی با ۱۶۰ اتاق است.

رئیس اداره آموزش و پرورش رودسر با بیان اینکه ستاد اسکان نوروزی در میدان شهرداری ساختمان قدیم آموزش وپرورش مستقر است، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۰ هزار مسافر فرهنگی از این شهر دیدن کنند.

به گفته احمدی سال گذشته ۱۲ هزار نفر روز مهمان فرهنگی از امکانات آموزش و پرورش رودسر بهره مند شدند.

کد مطلب 3933692

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