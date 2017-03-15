به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز بکار رزمایش بزرگ طرح نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان نوروز را میعادگاه فرهنگ‌هایی دانست که ربیع را پاس می‌دارند و در این باره اظهار داشت: نوروز هم یک سنت است و هم تجدید عهد با زمان که هرگز از حرکت باز نمی‌ایستد و این کهن ترین سنت است که هرگز کهنه نمی شود.

وی در ادامه خطاب به ماموران نیروی انتظامی ابراز داشت: باید با غبارروبی برنامه‌های سال گذشته کاستی را شناخته و گام در راستای تقویت آن بردارید.

استاندار اصفهان ایجاد ایمنی و امنیت را هدیه بزرگ نیروی انتظامی به مردم ایران دانست و افزود: از این رو شما ماموران نیروی انتظامی در این زمینه سهم بسزایی را دارید.

اعتدال طبیعت بدون اعتدال سیاسی و امنیتی بی فروغ است

وی با اشاره به اینکه اعتدال طبیعت بدون اعتدال سیاسی و امنیتی بی فروغ است، اضافه کرد: ما امروز در سرزمینی نوروز را پاس می‌داریم که در مقاطعی از تاریخ قربانی جهل و خشم و افراط گرایی بوده و امروز نیز افراط گرایی در کشورهای اطراف ایران اسلامی قربانی می‌گیرد.

زرگرپور با اشاره به اینکه اعتدال‌گرایی روشی اجتماعی برای رشد و همزیستی درست در جهان کنونی است، ابراز داشت: ما مدعی هستیم که می‌توانیم براساس سنت نوروز و روابط متقابل تجربه‌ای بی‌نظیر از همکاری منطقه‌ای را سامان دهیم تا جهان از کنار جوامعی که تجربه تلخ فریاد افراط گرایان شنیده‌اند، صدای اعتدالگرایان را هم بشنوند.

وی با اشاره به اینکه هدف ما تبدیل نوروز به سیرت پیمانی که آغاز اعتدال در جهان را رقم می‌زند، می‌باشد، گفت: باید راهکارهای این مهم را تقویت کرد و در راستای تحقق هر چه زودتر این امر گام برداشت.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در ایام نوروز بیش از ۱۵ هزار نیروی انتظامی، امدادی، خدماتی و ... در سطح استان اصفهان فعالیت خواهند داشت، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که حوادث جاده‌ای یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در این ایام است و در این خصوص می‌بایست تمام دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در سطح جاده‌ها تمام تلاش خود را برای کاهش این حوادث بکار گیرند.

پلیس راهور و راه در مقابله با تخلفات رانندگی بدون اغماض عمل کند

وی با بیان اینکه پلیس راه و راهور در برخورد با تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز باید قاطعانه و بدون اغماض عمل کند، گفت: البته این برخوردها و اعمال قانون ها باید همراه با ادب و احترام و حفظ حرمت مردم باشد.

زرگرپور با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم در خصوص تامین امنیت جامعه ابراز داشت: تنها راه استفاده و بهره برداری از این ظرفیت آموزش و فرهنگسازی صحیح است تا بتوان انضباط اجتماعی را محقق ساخت.

وی با اشاره به اینکه برای نوروز ۹۶ حضور سه میلیون مسافر در استان اصفهان پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: تامین فضایی امن و ایمن برای مسافران تمام دغدغه ما در این ایام است.