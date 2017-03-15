محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۶ در محورهای استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه طی سال جاری ۷۵ نفر در استان کرمان کاهش فوتی و ۴۰۰ نفر کاهش مجروح در تصادفات داشته ایم و امیدواریم در سال آینده این روند ادامه یابد.

وی عنوان کرد: در ۱۱ ماه سال گذشته بر اساس آمار پزشکی قانونی ۲۸۵ فقره تصادفات فوتی در این مدت در محورهای مواصلاتی شمال استان رخ داده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته ایم ضمن آنکه در این مدت نیز تصادفات جرحی ۱۳ درصد کاهش داشته است.

نجفی گفت: در ۱۱ ماه سال جاری تعداد ۴۲۱ نفر در جاده های شمال استان کرمان کشته شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۶ نفر کاهش کشته داشته ایم و دو هزار و ۸۳۰ نفر مجروح شده اند.

۵۰ درصد تصادفات کرمان مربوط به واژگونی است

وی با اشاره به اینکه واژگونی مهمترین حادثه در جاده های استان کرمان است، افزود: ۵۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی استان مربوط به واژگونی است.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: ۴۳ درصد تصادفات در جاده های استان کرمان مربوط به برخورد دو یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر، هفت درصد تصادفات عابر پیاده بوده است.

نجفی عنوان کرد: ۶۵ درصد تصادفات در محورهای شهری و ۳۵ درصد در محورهای روستای رخ داده است.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: بیشترین وقوع تصادفات در بین ساعات ۱۶ تا شب در جاده های استان به وقوع پیوسته است و بهتر رانندگان شروع سفر خود را در ساعت آغازین روز شروع کنند.

نجفی افزود: پر حادثه ترین محورهای شمال استان کرمان به ترتیب محورهای کرمان-بم، انار-رفسنجان، انار-شهربابک، کرمان-سیرجان، سیرجان-شهربابک، سیرجان-بندرعباس است.

توقیف شش هزار و ۸۰۵ خودرو در کرمان

وی با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری مجموع برخورد با تخلفات ۹۳۹ هزار و ۶۲۴ صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افرایش یافته است، عنوان کرد: شش هزار و ۸۰۵ خودرو و پنج هزار و ۸۶۳ موتورسیکلت در این مدت توقیف شده اند.

نجفی تصریح کرد: در ۱۱ ماه سال جاری ۶۶۶ دستگاه خودرو به دلیل خلافی بالای یک میلیون تومان توقیف شده اند.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز ۹۵؛ ۱۲۱ تصادف در جاده های استان کرمان رخ داده است، بیان داشت: در ایام نوروز ۲۸ فقره تصادف فوتی منجر به کشته شدن ۳۵ نفردر سطح جاده های استان شد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان عنوان کرد: ۶۱ درصد تصادفات، سال گذشته مربوط به واژگونی خودرو، ۳۳ درصد برخورد دو یا چند خودرو، شش درصد تصادفات عابر پیاده بوده است.

نجفی بیان کرد: مهم ترین وسایل دخیل در تصادفات سواری با ۶۴ درصد، موتورسیکلت ۱۸ درصد، وانت با ۱۱ درصد، کامیون ۸ درصد و یک درصد هم سایر وسایل است.

وی تاکید کرد: عمده وسایل دخیل در تصادفات خودروهای سواری هستند به دلیل فراوانی زیاد خودروهای سواری و عدم حرفه ای بودن رانندگان خودروهای سواری دچار حادثه بیشتر می شوند.

نجفی گفت: پرحادثه ترین محورهای جاده ای استان کرمان در نوروز ۹۵ محورکرمان – سیرجان، انار- رفسنجان، بم- کرمان و سیرجان- بندرعباس بودند.

محدودیت های ترافیکی نوروز در محورهای کرمان

وی با اشاره به اینکه محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی در در جاده های استان کرمان در ایام نوروز ۹۶ اعمال خواهد شد، تصریح کرد: در محورهای بندرعباس-سیرجان و انار-شهربابک و بالعکس تردد انواع کامیون و تریلر از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ اسفندماه سال جاری از ساعت هشت تا ۲۴ ممنوعیت ترافیکی به جز ماشین های حامل سوخت و مواد خوراکی فاسد شدنی دارند.

نجفی عنوان کرد: محورهای سیرجان - بافت و جیرفت - بندرعباس نیز تردد تریلر و کامیون از ۱۲ فروردین ۹۶ در ساعات ۲۰ تا ۲۴ ممنوع خواهد شد و این ممنوعیت شامل کامیون های حمل مواد غذایی فاسد شدنی و سوخت نمی شود.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد: محوردیهوک - کرمان از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ اسفندماه سال جاری از ساعات ۲۳ تا ۶ صبح تردد تریلر و کامیون ممنوع خواهد بود، ضمن آنکه در تاریخ های ۴ و ۱۲ فروردین ۹۶ نیز در محورهای فوق ممنوعیت اعمال خواهد شد واین ممنوعیت شامل کامیون های حمل مواد غذایی فاسد شدنی و سوخت نمی شود ...

نجفی به افرادی که قصد مسافرات در ایام نورز را دارند توصیه های کرد و گفت: رانندگان از سالم بودن وسایل نقلیه خود در زمان سفر مطمئن باشند، رعایت کردن سرعت مجاز و مطمئنه، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی در طول مسیر، خودداری از شتاب و عجله، توجه به تذکرات مامورین پلیس راه و راهداری و طبق گفته کارشناسان باید بعد از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت در جایی مناسب داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه رانندگان حتما مدارک لازم در حین سفر را به همراه داشته باشند، عنوان کرد: خودروهای که بیش از پنج سال از عمر آنها می گذرد به همراه داشتن معاینه فنی الزامی است.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به اینکه نشاندن فرزندان کمتر از ۱۲ در صندلی جلو ممنوع است، تاکید کرد: باید تمامی سرنشینان خودرو از کمربند ایمنی استفاده کنند تا استفاده سرنشین ها خودرو در زمان حادثه از ایمنی بیشتری برخوردار باشند.

نجفی با اشاره به اینکه هدف پلیس مچ گیری نیست، بیان کرد: اگر در مکانی پلیس مستقر می شود حتما آن نقطه حادثه خیز است و زمانی استقرار پلیس باعث نگرانی راننده می شود که تخلف کرده باشد.