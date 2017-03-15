کاهش ۱۰۰درصدی تعداد فوتی بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه با بیان اینکه آمار سوانح سوختگی در چهارشنبه آخر سال ۹۵ کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: درصد فوتی های این حوادث نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید براینکه در چهارشنبه آخر سال ۹۵، بیش از ۵۲ مورد مراجعه به بیمارستان های سوختگی استان ثبت شده است، افزود: سنین پنج تا ۲۵ سال بیشترین افرادی بودند که در این شب سوختگی ناشی از آتش و انفجار ترقه داشته اند.

معاون اجتماعی پلیس گیلان با اشاره به اینکه هرسال همکاری مردم با پلیس بیش از پیش می شود، گفت: به علت افزایش سطح آگاهی جامعه بسیاری از اتفاق های ناهنجار سال های گذشته رخ نداده است.

وی بیشترین مجروحان سوختگی های چهارشنبه آخر سال گیلان را از شهرهای رشت و لاهیجان عنوان و خاطرنشان کرد: پلیس در شب گذشته به صورت آماده باش در سطح استان حضور داشته است.

جعفری خیرخواه با اشاره به اینکه حفظ سلامت و امنیت مردم و جامعه مهم ترین دغدغه پلیس است، ادامه داد: پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد سخت می کند.