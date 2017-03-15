غرب شهر زنجان در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر چهارشنبه در همایش شوراها و دهیاران زنجانرود در شهر نیک پی، با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن گفت: این روز، سالروز ولادت بانویی است که خود، پدر، همسر و فرزندانشان ارزشمند هستند. تفکر اهل بیت (ع) بسیار برای شیعه ارزشمند است و منشا این خیر و برکت وجود حضرت فاطمه زهرا (س) است و امید است بتوانیم از معنویات و ارزش های وجودی ایشان بهره های لازم را ببریم.

وی با اشاره به آغاز سال نو اظهار کرد: نوروز نشانگر پیوند ایران و ایرانی با طبیعت است. نوروزی که همزمان با نوگرایی و زنده شدن در طبیعت آغاز می‌شود. نوروز موسم زندگی است و عید نوروز یعنی احیای مجدد، زنده شدن طبیعت، زنده شدن دوستی ها و زیاد شدن مهر و مهربانی و فرصتی برای دوستی ها و خوبی کردن است. نوروز و بهار، آغاز فصل جدیدی از دوستی ها است و سال جدید سالی پر از مهر، دوستی و فعالیت ها خواهد بود.

بیات خاطرنشان کرد: امکانات باید به صورت مساوی در تمامی مناطق تقسیم شود. غرب زنجان در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار گرفته است و هم اکنون فرصتی ویژه برای توجه به غرب زنجان است و در راستای توسعه آن تلاش خواهیم کرد و اولین شرط توسعه، رسیدن به باور فردی است، باور اینکه باید پیشرفت کنیم که در این زمینه دولت تدبیر و امید به این امر باور دارد که روستاها باید مورد توجه قرار گرفته و توسعه پیدا کنند و در قانون برنامه و بودجه سال آینده نیز توجه ویژه ای به بحث توسعه روستایی شده است.

فرماندار شهرستان زنجان تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق توسعه هستیم باید همکاری را پیشه خود قرار داده و انسجام خود را حفظ کنیم. همواره باید همکاری و همراهی را در راستای پیشرفت مدنظر قرار دهیم.

بیات با اشاره به اینکه به دنبال ساخت و راه اندازی شهرک صنعتی دره لیک در منطقه زنجانرود هستیم و این شهرک صنعتی می تواند توسعه و پیشرفتی عظیم را به دنبال خود داشته باشد، تاکید کرد: اقدامات و فعالیت‌ها در راستای توسعه و پیشرفت، تنها توسط دهیاران به عنوان مدیران روستا امکان‌پذیر است و شوراها نیز به عنوان هیات مدیره روستا باید همکاری مطلوبی با دهیاران داشته باشند تا اقدامات، نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: می‌کوشیم تا در سال آینده هیچ روستایی بدون آب شرب نباشد و این اقدام نیز نیازمند همکاری روستاییان و مدیران روستایی است.

این مسئول با اشاره به اینکه منطقه زنجانرود قدمت تاریخی و طبیعی دیرینه دارد و باید گام‌های مناسب و موثری در راستای توسعه صنعتی و خدماتی این منطقه برداشت، یادآور شد: برنامه ها و اقدامات نیازمند بسترسازی و هماهنگی است و در هر منطقه ای متناسب با طرفیت های موجود پیش خواهیم رفت. منطقه زنجانرود نیز از ظزفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است و پیشرفت بالایی می تواند داشته باشد که این امر بدون همکاری و همراهی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه می کوشیم تا انتخابات سال آینده به خوبی برگزار شود، عنوان کرد: نظام شورایی در کشور ما دوران جوانی خود را سپری می کند و لذا نمی توان اتنتظار داشت که همه مسئولان نگرش مثبت به شوراها داشته باشند، در عین حال مسئولان و اعضای شورا باید بکوشند به نحو احسن در راستای خدمت به جامعه تلاش کرده و توسعه را برای منطقه خود به دنبال داشته باشند. باید توجه داشت که رسیدن به نتیجه و ایجاد نگرش در اثر تلاش و پشتکار میسر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش مدیریت از جزئی ترین بخش ها نشات می گیرد و دهیاران به عنوان مدیران روستا از ارزش بالایی برخوردارند. مدیریت دستگاه ها و مدیریت فرمانداری در صورت مناسب بودن مدیریت دهیاران نتیجه بخش و مطلوب خواهد بود.

بخشدار زنجانرود در ادامه اظهار کرد: خدمات بسیاری در این دولت توسط دهیاران و با همراهی و همکاری فرمانداری زنجان و دیگر دستگاه ها در روستاها ارائه شده است.

محمدرضا هادوی با بیان اینکه غرب زنجان آنگونه که باید توسعه پیدا نکرده است و باید اقدامات ویژه ای در این زمینه در دستور کار قرا گیرد، تصریح کرد: باید بکوشیم در هیچ روستایی با مشکل کمبود آب مواجه نباشیم چرا که هیچ اقدامی با وجود مشکل آب مثمرثمر نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش ها در این زمینه صورت گرفت که هر روستایی که با مشکل آب مواجه است، پیش از هر اقدامی با تامین اعتبار لازم در راستای رفع آن اقدام شود.

بخشدار زنجانرود با تاکید بر اینکه در سال های اخیر و در دولت یازدهم روستاها مورد توجه ویژه قرار گرفته اند، اظهار کرد: دهیاری‌ها نیز باید توجه ویژه ای به رفع مشکلات روستاها داشته باشند.

هادوی عنوان کرد: ایجاد شهرک صنعتی 75 هکتاری دره لیک، بهره برداری از شرکت کیمیا منگنز، آبرسانی به روستاهای قزلجه سفلی، رجعین، حصار مشمپا، بهره برداری از پل فیله خاصه، آغاز عملیات اجرایی جاده خروجی به ماه نشان، گازرسانی به روستاها، احداث ساختمان اداری ثبت احوال نیک پی، احداث مرکز فوریت های پزشکی در روستای حصار از جمله اقدامات دهیاران در دولت یازدهم است.

در این مراسم از دهیاران، اعضای شورا و کارکنان بخشداری زنجانرود تجلیل به عمل آمد.