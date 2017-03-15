علی علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقلام مهم و مورد مصرف شب عید شهروندان شهرستان پاکدشت از قبیل سیب قرمز و پرتقال از ۲۳ اسفند وارد بازار پاکدشت شده و توزیع آن به صورت مستمر تا پایان تعطیلات انجام می شود.

معاون برنامه ریزی و امور مالی فرماندار شهرستان پاکدشت افزود: ۲۳ اسفند دوازده تن سیب قرمز، دوازده تن پرتقال تامسون و ۱۸ تن پرتقال والنسیا با قیمت های کیلویی ۱۷۰۰ و ۳۵۰۰ در مکانهای مشخص که با بنر متمایز شده اند عرضه می شود و توزیع میوه های دولتی در میوه فروشی ها ممنوع و تخلف محسوب می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: نگرانی از بابت میوه برای تامین بازار شب عید نداریم و تا پایان تعطیلات توزیع میوه ادامه خواهد داشت.

علیمحمدی در خصوص نحوه توزیع و کار نانوایی های شهرستان افزود: تاکنون جلسات زیادی برای رسیدگی به شکایات در خصوص نانوایی ها و بهبود کیفیت نان در فرمانداری برگزار شده که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است و در ایام تعطیلات نانوایی ها باز هستند و به پخت نان ادامه خواهند داد.

وی گفت: بازرسان تعزیرات و اتاق اصناف تا پایان تعطیلات نوروزی به صورت مستمر به کار خود ادامه می دهند و شهروندان عزیز می توانند شکایات خود را با شماره ۱۲۴ مطرح کنند، اتاق اصناف نیز در تمامی روزهای تعطیلات باز است چنانچه شهروندان عزیز شکایتی داشتند می توانند به صورت مستقیم و یا با شماره ۱۲۴ شکایات خود را مطرح کنند.

معاون فرماندار پاکدشت ادامه داد: نمایشگاه و فروشگاه بهاره در سال جاری نسبت به دوره های قبل منظم تر برگزار شد و وضعیت پاسخگویی و رسیدگی به تخلفات بهتر از سالهای گذشته انجام شده است.

وی افزود: نظارت بازرسان تعزیرات بسیار خوب بود و با غرفه دارانی که برچسب قیمت روی اجناس خود نداشتند برخورد شد.

معاون برنامه ریزی و امور مالی فرمانداری افزود: در این دوره از نمایشگاه و فروشگاه بهاره برای سهولت خرید شهروندان پاکدشتی دو دستگاه خودپرداز سیار در محل نمایشگاه مستقر شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با مدیریت فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برگزار و باعث افزایش رضایتمندی غرفه داران، تولیدکنندگان و خریداران عزیز شد.