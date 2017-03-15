۶۱ ورزشکار کردستانی موفق به کسب مدال در مسابقات بین المللی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی بعد ظهر امروز در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی سال ۹۴ استان کردستان در میادین بین المللی، آسیایی و جهانی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، گفت: در سالیان اخیر به دلیل اندک بودن اعتبارات بخش ورزش در استان عملکرد تعدادی از رشته ها پایین و ضعیف بود اما اکنون به نسبت سال ۹۲ اعتبار ۱۷ میلیاردی به ۴۵ میلیارد تومان تغییر یافته است.

وی افزود: ۱۲۰ پروژه نیمه تمام را از دولت قبل تحویل گرفتیم که اکنون ۱۰۰ پروژه آن به بهربرداری رسیده و در زمان مدیریت بنده در این پست ۱۴ پروژه را افتتاح کرده که آماده بهره برداری است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه سال ۹۵ سال خوبی برای ورزش کردستان بود، اظهار داشت: امسال بیش از ۶۰۰ ورزشکاران استان کردستان بر روز سکو های کشوری رفتند و ۶۱ مدال نیز در عرصه‌ های جهانی‌ بین‌المللی و آسیایی برای کردستان کسب شد و کسب این تعداد مدال در تاریخ ورزش استان تقریبا بی نظیر بوده و این نشان از تلاش ورزشکاران و هیات ها در این زمینه بوده است.

جولایی افزود: امسال یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بودجه وزارت ورزش افزوده شده که سهم کردستان از این بودجه برای سال آینده ۲۸ میلیارد تومان است که می تواند خبر خوشی برای ورزش استان باشد که در سال ۹۶ اکثر زیرساخت های ورزش استان رفع مشکل شود.

وی گفت: طرح خوبی که اکنون برای سرمایه‌ گذاران و اسپانسر های بخش ورزشی به تصویب رسیده است بخشودگی مالیاتی تا سقف ۲۷ درصد است که این می تواند انگیزه خوبی برای حمایت از ورزشکاران توسط شرکت‌ ها و بخش خصوصی باشد و نوید این را می دهد که تعدا تیم های حاضر در لیگ های کشوری در سال آینده افزایش می باید.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه ای به امر جوانان دارد و بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای افتتاح و تکمیل خانه‌ های جوان در استان کردستان اعتبار در نظر گرفته است و در چند روز آینده نیز خانه جوان سنندج افتتاح می شود.