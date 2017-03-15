حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز جمعه اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار جوی نسبتا ناپایدار طی سه روز آینده در سطح استان است.

وی با بیان اینکه براین اساس امروز در اکثر نقاط استان شاهد آسمانی صاف گاهی قسمتی ابری و وزش باد خواهیم بود، اضافه کرد: از اواخر امروز با نفوذ امواج ناپایدار به استان شاهد افزایش ابر از سمت غرب خواهیم بود که طی اواخر هفته در اکثر نواحی استان افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و بارش‌هایی را در برخی نواحی استان به ویژه نواحی غربی و جنوب غربی خواهیم داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: بیشینه دمای هوا در اکثر مناطق استان یک تا ۲ درجه کاهش و کمینه یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت جوی شهر اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز بیان داشت: برای روز پنجشنبه در اصفهان غبارصبحگاهی، افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید در اواخر وقت احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.