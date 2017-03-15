امدادرسانی به مسافران نوروزی در ۵۳۳ پایگاه هلال احمر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در آیین افتتاح پایگاه امداد جاده‌ای مهیار شهرضا اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار نفر از جوانان داوطلب در بیش از یک هزار و ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار در سراسر کشور در ایام نوروز فعالیت می‎کنند.

وی بیان داشت: در ایام نوروز ۵۳۳ پایگاه ثابت و ۷۵۰ پایگاه موقت و سیار وجود دارد که در ایام نوروز به مسافران خدمت رسانی می‌کنند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار جوان امدادگر حاضر در این ایستگاه‌ها علاوه بر امدادرسانی جاده‌ای به مسافران نقش قابل توجهی نیز در امنیت راه‌ها بر عهده دارند.

وی اعلام کرد: طرح بزرگ بشر دوستی در ۷۰۰ پست ثابت مستقر در مبادی ورودی شهرها اجرا می‌شود.

حبیبی گفت: به مسافران نوروزی توصیه می‌شود ضمن رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی با عضویت در کمپین «نه به تصادف» از بروز مخاطرات جاده‌ای پیشگیری کنند.

وی افزود: در ۷۰۰ پست مستقر در مبادی ورودی شهرها مهمترین خدمات ایمنی و امداد به مسافران ارائه می‌شود و در بخش‌های مخصوص کودکان نیز آموزش‌های ویژه این گروه سنی ارائه می‌شود.