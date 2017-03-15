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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

۲ انفجار انتحاری جدید در مناطق المزه و رکن الدین دمشق

۲ انفجار انتحاری جدید در مناطق المزه و رکن الدین دمشق

رسانه ها از دو انفجار تروریستی جدید در مناطق المزه و رکن الدین در پایتخت سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المنار از دو انفجار انتحاری جدید در مناطق المزه و رکن الدین در دمشق خبر داد.

این در حالی است که قبلا منابع سوری از انفجار در منطقه الربوه که طی آن یک عامل انتحاری خود را در داخل رستورانی در این منطقه منفجر کرد، خبر داده بودند.

 ساعاتی قبل انفجار تروریستی در ساختمان دادگستری در منطقه الحمیدیه دمشق رخ داد که بر اثر آن ۳۱  نفر کشته و ۶۰  نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار ساختمان کاخ دادگستری قدیم دمشق، یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در داخل ساختمان در منطقه الحمیدیه منفجر کرد که بر اثر آن شماری از مراجعه کنندگان به این ساختمان کشته و زخمی شدند.

منابع بیمارستانی سوری از درمان زخمی شدگان انفجار خبر دادند.

کد مطلب 3933732

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