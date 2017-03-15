طرح جامع شهری بناب تاپایان شهریورماه سال آتی تصویب و ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر چهارشنبه در آیین معارفه نادر داودی به عنوان شهردار بناب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های وی در دوران سرپرستی شهرداری اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر بخاطر اینکه خلاء موجود در شهرداری را پر کنند با انتخاب اصلحی که انجام دادند شهرداری توانست با وصول مطالبات قسمتی از مشکلات مالی خود را حل کند.

وی از بدهی ۱۲۰ میلیارد ریالی شهرداری بناب خبر داد و افزود: مشکلات شهر با حضور متولیان شهر و با مشارکت شهروندان حل می شود که با اعتماد شهروندان بخش عمده ای از این بدهی ها تشویه شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با اشاره به توجه دولت یازدهم به مسائل مالی شهرداری ها تصریح کرد: دولت ۶۹ میلیارد ریال از بابت ارزش افزوده به شهرداری بناب پرداخت کرده است و علی رغم محدودیت و تنگناهای مالی دولت توانسته سهم شهرداری را پرداخت کند.

فرج اللهی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهری بناب بعد از پیگیری های مکرر در دست مشاور است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه سال ۹۶ این طرح تصویب و ابلاغ شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن موعد ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اذعان کرد: امیدواریم با انتخاب افراد کاردان برای دوره پنجم شورا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش شهر باشیم.

فرماندار بناب در ادامه این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای مقصود کفشنوچی شهردار سابق بناب نادر داودی را به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی کرد.

وظیفه شورای اسلامی شهر نظارت است

بنابراین گزارش، در این مراسم رئیس شورای اسلامی شهر بناب نیز طی سخنانی با بیان اینکه وظیفه شورای اسلامی شهر نظارت است، گفت: شورای شهر قدم های ارزنده ای در این شهر برداشته که اصلاح مبلمان شهری از جمله آن هاست.

علی اصغر رحیم زاده سپس داشتن مقبولیت اجتماعی، فرهنگی بودن، شناخت کافی از محیط و داشتن روحیه تعامل را از دلایل انتخاب نادر داودی به عنوان شهردار از سوی شورا اسلامی شهر ذکر و افزود: ایشان تربیت شده خود شهرداری است.

وی همچنین با اشاره به اتفاقات چند ماه گذشته در شورای شهر و شهرداری بناب تصریح کرد: تنها به این جمله می توان اکتفا کرد که از اتفاقات پیش آمده در شهرداری باید درس عبرت گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر بناب در ادامه سخنان خود به داوطلبان و منتخبان شورای شهر آینده نیز اشاره کرد و گفت: منتخبان شورای آینده شهر باید مسائل را کاملاً بسنجند زیرا برای وارد شدن به شورا سیاست، صداقت، تلاش و آگاهی می خواهد.

رحیم زاده تأکید کرد: از این رو داوطلبان عزیز سعی کنند از برنامه های خود بگویند.

وی اضافه کرد: وقتی در سال جاری کل درآمد شهرداری از ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر نرفته و ۹۰ درصد آن نیز صرف حقوق و هزینه های جاری شده است، می خواهید شورا و شهردار چکار کنند!؟

این عضو شورای اسلامی شهر بناب تصریح کرد: از مردم بخاطر ضعف و قصور در کارها شخصاً عذرخواهی می کنم.

لزوم اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از سوی پرسنل شهرداری

این گزارش حاکی است، در ادامه مراسم شهردار جدید بناب ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر و استانداری محترم بخاطر سپردن این مسئولیت سنگین به وی گفت: در اسفند ماه جاری ۲۶ میلیارد ریال بابت مطالبات همکاران و بخشی از بدهی پیمانکاران را تسویه کردیم و امیدواریم طی روزهای آتی نیز بخشی از این بدهی ها تسویه شود.

نادر داودی سپس با تأکید بر لزوم اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از سوی پرسنل زحمتکش شهرداری اظهار کرد: خدمت به مردم، پیگیری مسائل شهری بصورت علمی و همکاری و تعامل با سایر ادارات سه محور اصلی برنامه های شهرداری است.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های شهرداران سابق تکمیل و اتمام طرح های نیمه تمام را جزو اولویت کارهای شهرداری بناب اعلام و خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع شهری، تکمیل میدان شورا، تکمیل شهر بازی پارک فدک، تکمیل یادمان شهدا و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند از اولویت کارهای شهرداری بناب در سال ۹۶ خواهد بود که جا دارد از همکاری های تشکل های مردم نهاد نیز در این ارتباط تشکر کنم.

درجه شهرداری بناب با ۴۱۷ نفر پرسنل هشت بوده و با گذشت حدود ۳ سال و اندی از عمر شورای چهارم اسلامی شهر بناب این شورا ۴ سرپرست و ۴ شهردار را برای تصدی پست شهرداری بناب انتخاب کرده است که در نوع خود جالب توجه است.