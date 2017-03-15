نبود حامی بخش خصوصی یکی از مشکلات ورزش در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد ظهر امروز در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی میادین بین المللی، آسیایی و جهانی سال ۹۴ استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، گفت: کشور ایران سرزمین متنوع با شرایط اقلیمی متفاوت است و شرایط جغرافیایی بر فیزیک بدنی تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه در هر منطقه استعدادی خاص وجود دارد، افزود: در کردستان بر خلاف تعدادی از استان ها در تمام رشته های ورزشی استعداد و پتانسیل وجود دارد و اگر از بیرون به این استان نگاه کنیم چنین استعداد هایی را مشاهده نمی کنیم.

استاندار کردستان اظهار داشت: کردستان ششمین استان در کشور است که تا کنون در آن فعالیت کرده ام اما غیرتی که در بچه های این استان مشاهده می شود مثال زدنی است و چنین تعصب و غیرتی در فرزندان این خاک موجب رسیدن به موفقیت آنان می شود.

وی افزود: در این استان اسپانسر، واحد صنعتی قدرتمند و موفق نداریم اما در آینده قطعا شرایط بهتر خواهد شد و برنامه ریزی برای انجام فعالیت هایی در کردستان شده است و با وجود این کم و کاستی ها ورزشکاران کردستانی کم نگذاشته اند.

زاهدی ضمن دستور برای ایجاد خانه پیشکسوتان، صندوق قهرمانان و سالن اختصاصی برای صخره نوردی در سال ۹۶ گفت: بخشودگی مالیاتی که از سال آینده شامل حامیان ورزشی می شود نوید این را می دهد که در آینده اسپانسر ها به ورزش دخول پیدا کنند و قطعا به نفع اسپانسر ها خواهد بود.

استاندار کردستان با بیان اینکه برای اشتغال این جوانان مشکل داریم و باید جلسه ای برگزار تا راه حلی اندیشیده شود، اظهار داشت: مدیر کل فعلی ورزش و جوانان استان کردستان دوران مدیریتی بدی را پشت سر گذرانده و در شرایط بسیار بی ثباتی این اداره را از دولت قبل تحویل گرفته است اما اکنون در حوزه های قهرمانی، عمرانی و نرم افزاری فعالیت های بسیاری را انجام داده اند.

در پایان این جلسه نیز از ورزشکاران مدال آور در عرصه های بین المللی با اهدا لوح و جوایز تقدیر شد.