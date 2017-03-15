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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

استاندار کردستان؛

نبود حامی بخش خصوصی یکی از مشکلات ورزش در کردستان است

نبود حامی بخش خصوصی یکی از مشکلات ورزش در کردستان است

سنندج - استاندار کردستان گفت: نبود حامی از سوی بخش خصوصی یکی از مهمترین مشکلات ورزش در استان کردستان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد ظهر امروز در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی میادین بین المللی، آسیایی و جهانی سال ۹۴ استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، گفت: کشور ایران سرزمین متنوع با شرایط اقلیمی متفاوت است و شرایط جغرافیایی بر فیزیک بدنی تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه در هر منطقه استعدادی خاص وجود دارد، افزود: در کردستان بر خلاف تعدادی از استان ها در تمام رشته های ورزشی استعداد و پتانسیل وجود دارد و اگر از بیرون به این استان نگاه کنیم چنین استعداد هایی را مشاهده نمی کنیم.

استاندار کردستان اظهار داشت: کردستان ششمین استان در کشور است که تا کنون در آن فعالیت کرده ام اما غیرتی که در بچه های این استان مشاهده می شود مثال زدنی است و چنین تعصب و غیرتی در فرزندان این خاک موجب رسیدن به موفقیت آنان می شود.

وی افزود: در این استان اسپانسر، واحد صنعتی قدرتمند و موفق نداریم اما در آینده قطعا شرایط بهتر خواهد شد و برنامه ریزی برای انجام فعالیت هایی در کردستان شده است و با وجود این کم و کاستی ها ورزشکاران کردستانی کم نگذاشته اند.

زاهدی ضمن دستور برای ایجاد خانه پیشکسوتان، صندوق قهرمانان و سالن اختصاصی برای صخره نوردی در سال ۹۶ گفت: بخشودگی مالیاتی که از سال آینده شامل حامیان ورزشی می شود نوید این را می دهد که در آینده اسپانسر ها به ورزش دخول پیدا کنند و قطعا به نفع اسپانسر ها خواهد بود.

استاندار کردستان با بیان اینکه برای اشتغال این جوانان مشکل داریم و باید جلسه ای برگزار تا راه حلی اندیشیده شود، اظهار داشت: مدیر کل فعلی ورزش و جوانان استان کردستان دوران مدیریتی بدی را پشت سر گذرانده و در شرایط بسیار بی ثباتی این اداره را از دولت قبل تحویل گرفته است اما اکنون در حوزه های قهرمانی، عمرانی و نرم افزاری فعالیت های بسیاری را انجام داده اند.

در پایان این جلسه نیز از ورزشکاران مدال آور در عرصه های بین المللی با اهدا لوح و جوایز تقدیر شد.

کد مطلب 3933741

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