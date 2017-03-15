پهنای باند کافی برای انتخابات ریاست جمهوری در هرمزگان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یزدانی عصر چهارشنبه در نشست خبری در تشریح دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری اطلاعات در هرمزگان، بیان داشت: یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید در ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مردم، حرکت به سمت توسعه دولت الکترونیک در راستای به حداقل رساندن هزینه های مالی و زمانی در ارائه خدمات به مردم بدون واسطه و درحداکثر زمان ممکن بوده که در این زمینه هرمزگان رشد بی سابقه ای داشته است.

وی افزود: در طول این مدت شاهد افزایش نقاط اتصال استان هرمزگان به شبکه امن دولت الکترونیک به میزان ۱۶۲ درصد در راستای تسریع خدمت رسانی و تسهیل امورات مربوط به مردم شریف هرمزگان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، کمک به محیط زیست، تکریم ارباب رجوع و همچنین به عنوان یکی از راه های عملیاتی کردن اجرای اقتصاد مقاومتی در استان و افزایش ادارات متصل به شبکه دولت در استان از ۱۲۰ دستگاه در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید به ۳۱۵ دستگاه تاکنون که افزایشی معادل ۱۶۲ درصدی را نشان می دهد بخشی از اقدمات مدیریت فناوی اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان بوده است.

وی بیان داشت: در بستر شبکه دولت اقداماتی از قبیل ارسال و دریافت مکاتبات بین دستگاهی، ویدئو کنفرانس بین شهری و پیگیری های مربوط به سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) انجام می گیرد که نقش بارزی در افزایش سرعت خدمت رسانی و کاهش هزینه ها دارد.

تمامی شهرداری و دهیاری های هرمزگان به شبکه دولت متصل خواهند شد

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان از اتصال تمامی شهرداری ها و اکثر دهیاری های استان در آینده ای نزدیک به شبکه دولت خبر داد و در این رابطه افزود: ظرف چند ماه آینده تمامی شهرداری ها ، دستگاه هایی که تاکنون امکان اتصال آنها به شبکه دولت فراهم نبوده و اکثر دهیاریها استان به این شبکه متصل خواهند شد.

یزدانی طراحی پرتال استانی (پنجره واحد) در سال ۹۵ را از دیگر اقدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان عنوان کرد و در این رابطه افزود: در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل خدمت رسانی الکترونیک به مردم شریف استان، پورتال استانی (پنجره واحد خدمت رسانی الکترونیک) به آدرس www.hormozgan.it طراحی و کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مردم جمع آوری و آماده استفاده است.

یزدانی اضافه کرد: برای کلیه فرمانداری ها، معاونت های استانداری، تعدادی از دفاتر ستادی و بخشداری ها و همچنین ستاد انتخابات وب سایت اطلاع رسانی طراحی و مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان از افزایش چشمگیر خدمات در دفاتر پیشخوان دولت تدبیر و امید خبر داد و در این زمینه افزود: ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در دولت تدبیر و امید در هرمزگان افزایش چشم گیری داشته است و یکی از راههای تحقق دولت الکترونیک و چابک سازی دولت که از توصیه های دولت تدبیر و امید است ارائه خدمات بصورت غیر متمرکز و توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت است.

دفاتر پیشخوان دولت گام مهم در ارائه خدمات مناسب به مردم بود

وی به اهداف تاسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولت و محاسن برون سپاری خدمات به این دفاتر در هرمزگان اشاره و بیان داشت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت که ارائه بخشی از خدمات سازمانهای دولتی و بخش عمومی غیردولتی را برعهده دارند در تمامی نقاط شهری و روستایی به منظور کاهش فاصله مراکز خدمات با مخاطبان، در دسترس بودن مراکز خدمات، توزیع متناسب امکانات برای تمامی اقشار جامعه، کاهش ترافیک شهری و توسعه دولت الکترونیک تأسیس، جلوگیری از سرگردانی مردم در ادارات و ارائه خدمات به نحو احسن و در کمترین زمان ممکن به متقاضیان در استان مشغول به فعالیت هستند.

یزدانی به رشد چشمگیر تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و رشد تعداد خدماتی که در این دفاتر در هرمزگان به مردم ارائه می شود اشاره و در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت فعال در استان فعال هستند، که این تعداد نسبت به سال ۹۲، ۸۶ درصد افزایش یافته است و هم اکنون دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان هرمزگان ۳۵۰ خدمت دستگاههای دولتی را به مردم شریف استان ارائه می کنیم که نسبت به سال ۹۲، ۱۳۰ درصد افزایش یافته و ۳۰۰ خدمت در حال واگذاری هستند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان در ادامه به تشریح سایرخدمات مربوط به دولت الکترونیک پرداخت و در این رابطه بیان داشت: جهت تهیه آمار مربوط به ایثارگران استان سامانه ای الکترونیک طراحی و در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفت تا شناسایی استعدادها، نحوه به کارگیری ایثارگران در دستگاه ها، مدارک تحصیلی، مسائل رفاهی و مسائل و مشکلات اداری و کارگزینی ایثارگان از طریق این سامانه پیگیری شود.

پهنای باند کافی برای انتخابات ریاست جمهوری در استان مهیا است

یزدانی از آمادگی کامل حوزه فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان جهت پشتیبانی کامل انتخابات پیش رو در استان از لحاظ فنی و زیرساختی خبر داد و تصریح کرد: کلیه زیرساختهای لازم برای برگزاری باشکوه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندوره ای مجلس در غرب استان شامل پهنای باند کافی برای ارتباط بخشداری ها، فرمانداری ها و استانداری با وزارت کشور آماده است و تجهیزات لازم در این زمینه فراهم شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری هرمزگان در پایان به عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت دراستان هرمزگان اشاره و دراین رابطه خاطرنشان کرد: عملکرد شرکت ارتباطات زیر ساخت استان هرمزگان در دولت تدبیروامید بسیارمطلوب است و این شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون در هرمزگان اقدام به توسعه شبکه کابل فیبر نوری از دو هزار و ۵۶۵کیلومتر به سه هزار و ۱۷ کیلومتر با ۱۸ درصد افزایش، افزایش ظرفیت شبکه انتقال از ۱۸۰گیگا بیت در ثانیه به ۴۸۹گیگابیت در ثانیه با ۱۷۲درصد افزایش، سرویسهای دیتای واگذار شده از هزار و ۵۸۵ مگابیت در ثانیه به ۴۷ هزار و ۳۴مگابیت در ثانیه با دوهزار و ۸۶۷درصد افزایش، اینترنت واگذار شده از ۷۲۰ مگابیت در ثانیه به دو هزار و ۵۰ مگابیت در ثانیه ۱۸۵درصد افزایش و افزایش ظرفیت IP داخلی از ۱۶ گیگابیت در ثانیه به ۱۳۰ گیگابیت در ثانیه با ۷۱۲ درصد افزایش در استان هرمزگان نموده است که تحولی جدی و اساسی در زیرساخت های ارتباطی استان ایجاد کرده است.