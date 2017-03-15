توصیه دادستان کل به قضاتی که وکیل می شوند/ضرورت ترویج مصالحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم تجلیل از قضات بازنشسته دادستانی کل کشور در سال جاری، ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و عیدنوروز، کار قضا را کاری سخت از نظر محتوایی و شکلی توصیف کرد و گفت: کسی که بیش از۳۰ سال در سنگر قضاوت به مردم خدمت می‌کند و به افتخار بازنشستگی نائل می شودمصداق شخصی است که به تعبیر امام حسین (ع) مشمول یکی از نعمتهای الهی که بر اساس آن مردم برای رفع حاجاتشان به او مراجعه می‌کنند، شده است.

وی ادامه داد: وقتی کار قاضی پس از ۳۰ سال خدمت در مسیرحل و فصل مسائل مردم بر اساس موازین شرعی و قانونی به پایان می‌رسد، اتمام اینخدمت می‌تواند موجب افتخار باشد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر چه فرد بازنشسته نائل به افتخار بازنشستگی از خدمت به خلق محروم می‌شود؛ اما اینکه توانسته است خدمتخود را به سلامت به پایان برساند و دچار آسیب نشود، افتخار بسیار بزرگی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به قضاتی که پس ازبازنشستگی به امر وکالت مشغول می‌شوند توصیه کرد که تلاش کنند در این منصب نیزتاثیر گذار باشند.

وی وکلا را بالی برای تحقق عدالت توصیف و به نقشتاثیر گذار وکیل در حل و فصل دعاوی اشاره کرد و گفت: اگر وکیل در راستای صلح وسازش و اصلاح ذات البین قدم بردارد ارزش و اجر بسیار بالایی را متوجه خود ساختهاست و همان‌طور که در روایات نقل شده اگر انسان برای صلح و سازش دو برادر مؤمن خود وقت بگذارند اجر این کار بسیار زیاد است.

این مسئول عالی قضایی کاهش بار قوه قضائیه را به عنواننقش تأثیر گذار دیگر وکیل عنوان کرد، گفت: وکیل باید تلاش کند که فرهنگ صلح و سازشرا در جامعه افزایش دهد.

دادستان کل کشور ادامه داد: قضاتی که به سمت وکالت می‌روندباید سعی کنند اثر گذار باشند و کمکی برای دستگاه قضایی شوند.