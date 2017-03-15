سردار مهدی محمودی در حاشیه آغاز طرح ترافیکی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: الحمدلله مردم به بلوغ فرهنگی خوبی رسیده اند و با جدی گرفتن توصیه و هشدارهای دستگاههای فرهنگی و پلیس امسال با حئادث کمتری روبرو بودیم.

وی افزود:باید یاد بگیریم شادی های خود را با بی احتیاطی و حوادث خطرناک به تلخ نکنیم و مانند گذشتگان می توان روزهای پایانی سال را با برنامه هایی شادی بخش با آرامش سپری کرد و به استقبال نوروز رفت.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: هرچند امسال شاهد کاهش حوادث بودیم اما توقع بیشتری داریم تا دیگر در این روزها دغدغه بروز حوادث ناگوار را نداشته باشیم و با آرامش و شادی سال را به پایان برسانیم.

وی اضافه کرد: نیاز هست هر سال این موارد تذکر داده شود تا شاهد کاهش تلفات جانی و جرحی باشیمامیدواریم این حرکت به یک باور و فرهنگ عمومی تبدیل شود و چهارشنبه آخرسال به روزی به یادماندنی و شاد و فرحبخش برای مردم تبدیل شود.

سردار محمودی اظهارداشت: با راه اندازی کمپینگ و توصیه هایی که توسط نیروهای امدادی و رسانه ها داده شد شاهد کاهش ۶۰ درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال در استان بودیم هرچند نباید این حداقل هم رخ می داد.

چهارشنبه ای بدون تلفات جانی در استان قزوین

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار پزشکی قاونی خوشبختانه در استان قزوین در حوادث چهارشنبه آخر سال هیچ کشته و قطع عضوی نداشتیم و با کاهش ۱۰۰ درصدی مجروحان روبرو شدیم.

سردار محمودی یادآورشد:روز گذشته دراثر بی احتیاطی درحوادث رخ داده ۱۱ نفر در بیمارستان ها بستری و۷۰ نفر به صورت سرپایی درمان شدند که بیشتر مجروحان سطحی بودند.

وی بیان کرد: در روز گذشته شاهد کاهش ۵۸ درصدی تعداد افراد بستری در بیمارستانها هم بودیم و۱۱ درصد سرپایی مداوا شدند که از این تعداد ۶۶ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بودند.

فرمانده انتظامی استان اظهارداشت:در سال گذشته تعداد مجروحان ۸۹ نفر بودکه خوشبختانه امسال تعداد هشت مجروح کمتر شد و می توان گفت چهارشنبه کم خطری داشتیم.

پلیس هیچ محدودیتی اعمال نکرد

وی اضافه کرد: در شب گذشته هیچ محدودیتی اعمال نکردیم و هرجا مردم تردد داشتند محدودیت نداشتیم و مردم هم مراعات کردند و همکاری خوب بود و فرهنگ سازی خوبی شده بود.

محمودی بیان کرد:فقط نباید به هشدار وتذکر اکتفا کنیم بلکه دستگاههای فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاهیان باید بسترسازی کنند تا این موضوع به ظور کلی حل شود.

افزایش ۱۵۶ درصدی کشفیات مواد محترقه

وی گفت: در شب گذشته با تلاش ماموران شاهد افزایش ۵ درصدی در کشف مواد محترقه بودیم که این کار قبل از شروع مراسم انجام شد اما متاسفانه ۱۵۶ درصد افزایش کشف مواد محترقه پرخطر را هم داشتیم که هر کدام می توانست یک ساختمان را منفجر کند که با همکاری دستگاه قضایی امحا شد و همه بایداز این حوادث که در کشور رخ میدهد درس بگیریم وبه کاهش ۴۰درصدی حوادث دل خوش نکنیم زیرا حتی یک نفر مجروح و کشته برای ما زیاد است.

وی گفت: بیشترین جراحت افراد در شب گذشته از ناحیه دست، چشم، پا و صورت بود.