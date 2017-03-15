مادران شهدا جلوه تربیت فاطمی در کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از۱۵۰ مادر شهید استان ویادواره شهدای شهرستان قزوین که عصر چهارشنبه درسالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرهنگ و کلامشان شهید پرور بود و شهدا شاگردان مکتب عرفانی امام راحل محسوب می شوند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: نقش تربیتی مادران شهید جلوهای از فرهنگ حضرت زهرا (س)، زینب کبری (س) و امالبنین (س) است.
وی تصریح کرد:امام خمینی(ره) ارزش وجایگاه والایی برای زنان و مادران شهید قائل بودند و همواره تأکید میکردند که مرد از دامان زن به معراج میرود.
امام جمعه قزوین در ادامه به تشریح ارزش و جایگاه زن در نگاه دینی پرداخت و تأکید کرد: رسول گرامی اسلام (ص) سه بار در پاسخ به شخصی که از ایشان سؤال کرد به چه کسی نیکی کنیم، فرمودند به مادرتان و یک بار فرمودند به پدرتان و این مهم به خوبی جایگاه والای زن را در اسلام نشان میدهد.
نماینده ولیفقیه وامام جمعه قزوین یادآورشد: شهدا به مقصدشان رسیدند و بالاترین جایگاه را نزد خداوند بدست آوردند و خداوند مسجل کرده که روزی زمین به دست انسانهای شایسته اداره خواهد شد و شهدا هم در مسیر تحقق این رسالت الهی حرکت کردند و در نهایت به شهادت رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم با رشادتها و جانفشانیهای شهدا و خانوادههای آن عزیزان، پرچم اسلام در کشور برافراشته شده و آرزوی دیرین مستضعفان و مظلومان عالم محقق شده است.
آیتالله عابدینی بیان کرد:خداوند فرموده ما اراده کردهایم که اداره زمین به دست مستضعفان صورت گیرد و بحمدالله آرمانهای امام راحل، شهدا و خانوادههای شهدا با این اراده الهی پیوند خورده و زمینه تحقق آن را فراهم کرده است.
امام جمعه قزوین با تأکیدبراینکه شهدا اقامه کنندگان دین هستند گفت:تاکنون هر چه توانستهایم در مسیر اقامه دین و اقامه نماز موفقیت بدست آوریم، به برکت خون شهدا بوده است.
وی عنوان کرد:مادران شهدا الگوی خود را از فاطمه زهرا(س)، زینب کبری(س) وامالبنین(س) گرفتهاند و به واسطه همین پشتوانه توانستند شهدا را در دامان پاکشان پرورش دهند و این افتخاری برای نظام اسلامی است.
در ادامه از مادران شهدا تجلیل شد.
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