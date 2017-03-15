اجرای طرح ملی راهنمای مسافران نوروزی در بشرویه

علی رمضانیان مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال جدید و آغاز مسافرت‌های نوروزی به تشریح فعالیت‌های نوروزی جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: طرح نوروزی از ۲۵ اسفند ماه در سه حوزه امداد و نجات، داوطلبان و جوانان در سطح شهرستان بشرویه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حجم تردد مسافران نوروزی در ایام آتی از محورهای مواصلاتی شهرستان بشرویه بسیار بالا و سنگین خواهد بود از اجرای طرح امداد و نجات نوروزی توسط امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه خبر داد.

وی بیان کرد: برای ارائه خدمات امدادی و پوشش سریع حوادث احتمالی یک پایگاه امداد و نجات ثابت مستقر در سه‌راهی بشرویه - دیهوک با حضور پنج نجاتگر، یک پست امداد و نجات سیار مستقر در حومه شهر با حضور سه نجاتگر و حضور یک نفر امدادگر در مرکز کشیک ۱۱۲ جمعیت هلال احمر شهرستان به صورت ۲۴ ساعته فعال می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه گفت: طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی با حضور شش نفر در هر روز در قالب دو پست ۲ نفره، یک نفر مسئول شیفت و یک نفر ارزیاب در بشرویه از ۲۵ اسفندماه ۹۵ لغایت ۱۵ فروردین ماه ۹۶ اجرا می‌شود.

علی رمضانیان مقدم ادامه داد: شعار طرح ملی «بی گدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم!» است و برای اجرای آن در شهرستان بشرویه دو اکیپ ثابت در دو ورودی شهرستان فعالیت خواهند کرد.

وی به تشریح فعالیت‌های جوانان در اکیپ‌های نوروزی پرداخت و گفت: برپایی خیمه نماز و چادر دوستدار کودک برای ارائه خدمات به کودکان و والدین آنها، برپایی ایستگاه سلامت و گرفتن فشار خون در این ایام و توزیع بروشور، راهنمای مسافرین و توصیه‌های ایمنی از دیگر خدمات در این ایام است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه در خصوص نصب اپلیکیشن سفر سالم اظهار داشت: سفر سالم یک نرم افزار آفلاین است که کاربران حتی بدون اتصال به اینترنت نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت: این اپلیکیشن در هنگام اتصال به اینترنت به روز رسانی می‌شود و بعد از به روز رسانی دیگر نیازی به اینترنت ندارد.

وی افزود: در سایت سفر سالم بخشهایی نظیر اطلاعات گردشگری و سفر، اطلاعات راهها، سلامت و ایمنی سفر، پایگاه‌های نوروزی، گردشگری استانها، ظریف برانیم، آب و هوا، محیط زیست و گزارش ترافیکی قرار داده شده است.

رمضانیان از اجرای طرح فرشتگان رحمت توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: طرح فرشتگان رحمت هر ساله در ایام نوروز با هدف جذب، ساماندهی و هدایت کمک‌های مردمی در اجرای برنامه‌های عام المنفعه و استفاده از توان داوطلبان و خیرین در حمایت از نیازمندان، خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست و اقشار آسیب پذیر با توزیع بسته‌های حمایتی اجرا می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر بشرویه ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه ستاد خدمات سفر شهرستان گفت: ستاد خدمات سفر و جمعیت هلال احمر شهرستان با برنامه‌ریزی خوب و بستر سازی مناسب برای پذیرایی و خدمات دهی به مسافران و زائران شهر مقدس مشهد آماده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم سال جدید سالی خوب و بدون حادثه برای خانواده‌های ایرانی باشد و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شاهد نوروزی بی حادثه در کشور باشیم.