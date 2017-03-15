انفجار شدید در یک واحد مسکونی در غرب تهران

سید جلال ملکی در گفت وگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۳۹ انفجار شدید در یک ساختمان مسکونی در محله پروانه شمالی واقع در محدوده فردوس غرب به سامان آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای سه ایستگاه سازمان آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کافی در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار کرد: محله حادثه طبقه چهارم یک ساختمان ۴ طبقه ۱۲ واحدی بود که انفجار در این محل صورت گرفته بود.

ملکی ادامه داد: بر اثر انفجار بخشی از دیوارهای واحد ۷۰ متری تخریب و به علت شدت حادثه شیشه‌های ساختمان مجاور این واحد مسکونی نیز دچار آسیب شده بود.

وی از مصدومیت دو تن در این حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در پی این حادثه یک مرد ۳۴ ساله که در واحد مسکونی طبقه چهارم زندگی می‌کرد دچار سوختگی شده و یک مرد دیگر نیز در ساختمان مجاور دچار جراحات شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در خصوص علت حادثه اذعان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد انفجار به علت نشت گاز بوده است.