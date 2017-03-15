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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۱

انفجار شدید در یک واحد مسکونی در غرب تهران

انفجار شدید در یک واحد مسکونی در غرب تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از انفجار شدید در یک واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در محله فردوس غرب خبر داد.

سید جلال ملکی در گفت وگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۳۹ انفجار شدید در یک ساختمان مسکونی در محله پروانه شمالی واقع در محدوده فردوس غرب به سامان آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای سه ایستگاه سازمان آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کافی در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار کرد: محله حادثه طبقه چهارم یک ساختمان ۴ طبقه ۱۲ واحدی بود که انفجار در این محل صورت گرفته بود.

ملکی ادامه داد: بر اثر انفجار بخشی از دیوارهای واحد ۷۰ متری تخریب و به علت شدت حادثه شیشه‌های ساختمان مجاور این واحد مسکونی نیز دچار آسیب شده بود.

وی از مصدومیت دو تن در این حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در پی این حادثه یک مرد ۳۴ ساله که در واحد مسکونی طبقه چهارم زندگی می‌کرد دچار سوختگی شده و یک مرد دیگر نیز در ساختمان مجاور دچار جراحات شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در خصوص علت حادثه اذعان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد انفجار به علت نشت گاز بوده است.

کد مطلب 3933783

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