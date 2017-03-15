به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم بعد از ظهر چهارشنبه در آیین معرفی و تکریم سرپرستان جدید و پیشین اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برخورداری ورزش کشور از درصدی از ارزش افزوده، قطعی شده و این اتفاق بزرگی است که طی سه سال فعالیت در ارتباط با نمایندگان مجلس و پیگیری مداوم تحقق پیدا کرد.

وی افزود: سیاست کلی و عمومی وزارت ورزش و جوانان در دوره جدید بر این اساس برنامه ریزی شده که تا آنجا که ممکن است از نیروهای بومی، جوان، با انگیزه و متخصص استفاده کند که این اتفاق در ورزش استان مرکزی رخ داد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در مورد سکانداری ورزش استان مرکزی به رغم گذشت زمان و فرسایشی که هفت ماه طول کشید در نهایت قصد و تلاش این بود که به تفاهمی در حوزه های مختلف منطقه ای برسیم و در نهایت این اتفاق افتاد و مدیر جوان ورزشی، متخصص و برآمده از بدنه اداره کل ورزش و جوانان استان، برگزیده شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های موجود در استان و بهره گیر ی از تجربیات پیشکسوتان در پیشبرد و پیشرفت ورزش استان توفیق حاصل شود.

خادم با اشاره به وجود صنایع استان که شمار آنان به سه هزار می رسد، بیان داشت: استان مرکزی از توانمندی بیشتری از آنچه تاکنون ورزش آن بهره مند شده برخوردار است که به علل مختلف محقق نشده و فکر می کنم بخش عمده به حوزه مدیریتی بازمی گردد که بایستی بستر مناسب را به انحاء مختلف برای اوج گیری ورزش و جذب سرمایه ها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با وجود صنایع و بخش های خصوصی فعال و دیگر ظرفیت های بالقوه باید ورزش استان مرکزی بیش از این رشد کند و تاکنون از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود استان در حوزه ورزش استفاده نشده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان های وزیر ورزش و جوانان گفت: توجه به حوزه جوانان، حوزه ورزش بانوان، تعامل با استانداری و همراه بودن و برخورداری از حمایت های نمایندگان حوزه فعالیت خود و بهره مندی از امکانات شهرداری ها از سیاست های مدیران کل در استان ها است که می توان در تعامل با دستگاه های تاثیر گذار در ورزش حتی منابع مالی را نیز تامین کرد و این دیگر بستگی به توانایی و درایت مدیر دارد.

گفتنی است در پایان از سرپرست پیشین محسن غفاری قدردانی شد و عابد حقدادی به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان منصوب شد.

در این سفر ایرج رحمانی، مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان نیز امیررضا خادم را همراهی می کرد.