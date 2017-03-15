دی میستورا: باید مذاکرات برای پایان جنگ در سوریه را تسریع کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی بر لزوم پایان دادن سریع به بحران سوریه تاکید کرد.

در همین راستا، «استفان دی میستورا» تاکید کرد: همزمان با ششمین سال از آغاز درگیری ها در سوریه باید برای پایان دادن به جنگ در این کشور، روند مذاکرات را تسریع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نمی توان قبول کرد و پذیرفت که این جنگ به هفتمین سال خود بکشد. این جنگ یکی از طولانی ترین جنگ ها طی سالیان گذشته است. بنابراین باید مذاکرات را در هر نقطه ای اعم از آستانه، ژنو و یا نیویورک تسریع کرد.

سومین دور مذاکرات آستانه درباره حل بحران سوریه روز سه شنبه با برگزاری نشست های مشورتی بین طرف های شرکت کننده در این مذاکرات آغاز شد. بشار الجعفری رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرات آستانه ۳ اظهار داشت: ما به همراه دوستان روس و ایرانی خود تلاش بسیاری برای موفقیت نشست های آستانه انجام دادیم.

روز سه شنبه نیز دفتر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو میان گروه های سوری روز ۲۳ مارس از سر گرفته خواهد شد.