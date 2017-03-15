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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۰

در آستانه سال جدید صورت پذیرفت

آغاز به کار ۷۰۰ تاکسی زائر در اطراف حرم مطهر رضوی

آغاز به کار ۷۰۰ تاکسی زائر در اطراف حرم مطهر رضوی

مشهد- در آستانه سال جدید ۷۰۰ دستگاه تاکسی ویژه زائر کار خود را در اطراف حرم مطهر رضوی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور استاندارخراسان رضوی و در حاشیه برگزاری مانور خدمت ۹۶ تاکسی ویژه زائر رونمایی شد و ۷۰۰ دستگاه از این نوع تاکسی فعالیت خود را در اطراف حرم مطهر رضوی آغاز کردند.

این تاکسی ها از مدل های جدید وارد شده به شهر مشهد بوده و رانندگان آن ها آموزش های ویژه ای از جمله دوره‌های زبان عربی و انگلیس را گذرانده اند.

به منظور استفاده زائران در زمان حضور در تاکسی، قفسه های ویژه کتاب در این ماشین ها نصب شده و برای شناخته شدن بیشتر در شهر، کنار درب آن ها برچسب های ویژه ای چسبانده شده است.

کد مطلب 3933793

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