آغاز به کار ۷۰۰ تاکسی زائر در اطراف حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور استاندارخراسان رضوی و در حاشیه برگزاری مانور خدمت ۹۶ تاکسی ویژه زائر رونمایی شد و ۷۰۰ دستگاه از این نوع تاکسی فعالیت خود را در اطراف حرم مطهر رضوی آغاز کردند.

این تاکسی ها از مدل های جدید وارد شده به شهر مشهد بوده و رانندگان آن ها آموزش های ویژه ای از جمله دوره‌های زبان عربی و انگلیس را گذرانده اند.

به منظور استفاده زائران در زمان حضور در تاکسی، قفسه های ویژه کتاب در این ماشین ها نصب شده و برای شناخته شدن بیشتر در شهر، کنار درب آن ها برچسب های ویژه ای چسبانده شده است.