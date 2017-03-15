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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

گردهمایی بانوان بخشدار و دهیار لرستان برگزار شد

گردهمایی بانوان بخشدار و دهیار لرستان برگزار شد

خرم آباد- گردهمایی بانوان بخشدار، عضو شورا، دهیار و شاغل در استانداری و فرمانداری های لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن و سالروز میلاد حضرت زهرای مرضیه «س»، گردهمایی بانوان بخشدار، عضو شورا، دهیار و شاغل در استانداری و فرمانداری های لرستان با حضور استاندار لرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و ... برگزار شد.

در این مراسم بانوان بخشدار و دهیار استان لرستان به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان مراسم بانوان بخشدار، عضو شورا، دهیار و شاغل در استانداری و فرمانداری های لرستان با اهداء لوح تقدیر، تجلیل شدند.

کد مطلب 3933794

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