به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان دیلم در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با باندهای قاچاق کالا و ارز، طی یک سری اقدامات و گسترش چتر اطلاعاتی یک محموله قاچاق را که از شهرستان دیلم بارگیری و در حال انتقال به مرکز کشور بود شناسایی کردند.

سردار عباس زاده اظهار داشت: پس از شناسایی، تعقیب و مراقبت، راننده کشنده تریلر در محور دیلم به خوزستان با اخطار ماموران انتظامی مجبور به توقف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران در بازرسی از تریلر هشت هزار جفت انواع کفش خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: راننده متخلف خودرو و سرنشین آن دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.