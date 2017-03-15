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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

فرمانده انتظامی بوشهر:

محموله میلیاردی کفش قاچاق در بندر دیلم زمین‌گیر شد

محموله میلیاردی کفش قاچاق در بندر دیلم زمین‌گیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کشنده تریلر حامل هشت هزار جفت کفش خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان دیلم در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با باندهای قاچاق کالا و ارز، طی یک سری اقدامات و گسترش چتر اطلاعاتی یک محموله قاچاق را که از شهرستان دیلم بارگیری و در حال انتقال به مرکز کشور بود شناسایی کردند.

سردار عباس زاده اظهار داشت: پس از شناسایی، تعقیب و مراقبت، راننده کشنده تریلر در محور دیلم به خوزستان با اخطار ماموران انتظامی مجبور به توقف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران در بازرسی از تریلر هشت هزار جفت انواع کفش خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: راننده متخلف خودرو و سرنشین آن دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 3933795

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