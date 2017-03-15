نیاز ۴۰ هزار میلیاردی برای اجرای فضاهای عمومی اطراف حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح نوسازی بافت فرسوده ثامن در محدوده ای به وسعت ۳۱۰ هکتار به چهار قطاع بزرگ اجرا می شود و ۳۰ درصد از این مساحت به احداث فضاهای عمومی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: طرح نوسازی بافت فرسوده منطقه ثامن از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و این طرح هم اکنون با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

شهردار منطقه ثامن ادامه داد: در بخش انتفاعی پروژه بیش از ۴۰۰ پروژه تعریف شده که هم اکنون ۱۸۰ پروژه از این تعداد در دست اجراست.

وی بیان کرد: در سال جاری یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آزادسازی ملک صورت گرفته است و شش هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز تحقق از بودجه هشت هزار میلیارد ریالی در سال جاری داشتیم.

عیدی با بیان اینکه در دولت یازدهم درخواست اعطای ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ادامه پروژه های نوسازی را داشتیم، عنوان کرد: تا کنون این درخواست به سرانجام نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز منطقه هم اکنون ۴.۳ متر مربع برای هر شهروند است، افزود: ۱۳ هزار و ۹۰۰ متر مربع مجوز ساخت باغ بام صادر شده و چهار هزار متر مربع باغ بام در قالب شش پروژه احداث شده است.

شهردار منطقه ثامن تاکید کرد: منطقه ثامن از آسیب پذیرترین مناطق شهری است و در برابر زلزله آسیب پذیر است بنابراین می کوشیم اجرای طرح بازسازی طرح را سرعت بخشیم.

وی خاطرنشان کرد: پروژه نوسازی منطقه ثامن و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از سال ۱۳۷۱ آغاز شده است.