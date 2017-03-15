خانه مطبوعات استان بوشهر دارای جایگاه خوبی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست اعضای خانه مطبوعات با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برای ارائه گزارش و فعالیت های انجام شده در خصوص انتخابات خانه مطبوعات در دفتر مدیر کل برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: رسانه ها باعث توسعه فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می شوند و نزدیکی رسانه ها با این اداره کل جهت اهداف از ضروریات می باشد .

حمیده ماحوزی افزود: خانه مطبوعات متعلق به همه اهالی این حوزه است. خانه مطبوعات استان بوشهر در کشور دارای جایگاه خوبی است چون برنامه ریزی خوب و هدفمندی در برنامه ها و سیاست‌ها صورت گرفته است.

ماحوزی با اشاره به اینکه باید با برنامه‌ریزی شرایط خوبی را برای برگزاری این خانه فراهم کنیم، ادامه داد: ما در اداره کل در زمینه‌های مختلف با شما همکاری کرده‌ایم و در انتخابات آینده هم آماده هر گونه همکاری با شما هستیم.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد بوشهر گفت: الکترونیکی برگزار کردن انتخابات خانه مطبوعات در شفاف سازی بسیار مهم است، چرا که حدود ۹۵ درصد رای دهندگان به این شیوه رضایت داشتند.

آنیتا مظفری افزود: کارگروهی از مدیر کل، معاون فرهنگی اداره کل، نماینده استانداری، نماینده پلیس فتا، مدیر عامل خانه مطبوعات، رئیس خانه مطبوعات و نائب رئیس خانه مطبوعات جهت نظارت و هر چه بهتر برگزار کردن انتخابات تشکیل شده است.

در ادامه این جلسه محمد نجفی کارشناس مطبوعات و رسانه اداره کل گزارشی از فعالیت های انجام شده را در این زمینه ارائه کرد.

در حاشیه این مراسم اعضای خانه مطبوعات در خصوص ابهامات بخش هایی از انتخابات به بحث و گفتگو پرداختند.