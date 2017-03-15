  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

استاندار لرستان:

زنان لرستانی صاحب سابقه‌ای پرافتخار در دفاع از نظام هستند

زنان لرستانی صاحب سابقه‌ای پرافتخار در دفاع از نظام هستند

خرم آباد- استاندار لرستان گفت: زنان و مادران پاکدامن لرستانی صاحب سوابقی پر افتخار و روشن در دفاع از انقلاب و نظام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز در گردهمایی بانوان بخشدار، عضو شورا، دهیار و شاغل در استانداری و فرمانداری های لرستان با اشاره به اینکه زنان و مادران پاکدامن لرستان؛ صاحب سوابقی پر افتخار و روشن در دفاع از انقلاب و نظام هستند، اظهار داشت: هر چه بانوان محترم در جریان خدمات و دستاوردهای کشور و دولت قرار بگیرند، روحیه امید بیشتری در جامعه تزریق می شود.

وی با بیان اینکه امروز و به خصوص بعد از برجام، دشمن این آب و خاک در دشمنی خود کاملا تنها مانده است، تصریح کرد: آیا فکر می کردیم شرکت های معتبر هلندی خواهان و مجری سرمایه گذاری بزرگ در حوزه ی گلخانه و کشت های گلخانه ای در لرستان باشند، در حالیکه بلافاصله پس از برجام این اتفاق بزرگ در کشت و صنعت خرم آباد رخ داد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اولین استانی که از سرمایه گذاری های دولت در حوزه ایجاد نیروگاه های هزار مگاواتی منتفع شده؛ لرستان است، افزود: این در حالیست که استان لرستان پیش از این حتی یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی نداشته است.

بازوند با اشاره به اینکه در هیچ دوره ای در طول دوسال ۳ سد، تکمیل و  افتتاح نشده است و این در حالیست که موضوع خروج آب از  استان مورد گلایه و چالش زا بوده است، گفت: کشت و صنعت خرم آباد سال ها مورد نقد و درخواست مردم بود که ساماندهی و راه اندازی آن در همین دوره با حضور سرمایه گذار دارای اهلیت محقق شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف مدیریت پارسیلون، فولاد ازنا و گهر دورود در همین ۳ سال بعد از ۱۲ سال انجام شد، تصریح کرد: همه با هم باید به دنبال رفع موانع نرم افزاری توسعه در استان از جمله تنگ نظری های فرسوده کننده باشیم.

کد مطلب 3933802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها